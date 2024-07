dYdX pourrait vendre les technologies de trading de sa V3 : que sait-on ?

Mardi, Bloomberg a fait part de rumeurs selon lesquelles les équipes de dYdX pourraient se séparer de « certains de ses logiciels de trading de produits dérivés ».

En l’occurrence, c’est la V3 de l’exchange décentralisé de trading futures qui serait concernée. Selon des sources proches du dossier restées anonymes, 2 noms participeraient notamment aux discussions : Wintermute et Selini Capital.

Quelques heures après la publication de l’article, dYdX Trading a presque confirmé cette rumeur au moyen d’un communiqué, tout en restant suffisamment évasive pour ne pas trop en dévoiler avant la conclusion d’un éventuel accord :

A message from dYdX Trading Inc. pic.twitter.com/i8jrCfkvge

Ainsi, des « explorations stratégiques alternatives concernant la technologie V3 » sont bel et bien à l’ordre du jour. Les fonds qui pourraient découler d’une potentielle vente permettraient alors de favoriser les développements de dYdX Chain :

dYdX Trading mise entièrement sur dYdX Chain. Bien que la version 3 ait été un succès, nous pensons que dYdX Chain représente mieux la vision de dYdX Trading Inc. et l’éthique de la DeFi, et nous allons nous consacrer au développement de ce logiciel. Envisager des alternatives stratégiques pour la technologie v3 est un moyen de clarifier notre objectif pour nous permettre de rendre le logiciel dYdX Chain aussi performant que possible.