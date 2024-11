dYdX Unlimited : Tout savoir sur cette mise à jour majeure du DEX

dYdx, leader du trading décentralisé de produits dérivés crypto, dévoile Unlimited, une mise à jour majeure de sa plateforme. Entre création instantanée de marchés, une liquidité profonde assurée par MegaVault et des initiatives pour engager sa communauté, dYdX réaffirme sa place en tant que pionnier dans son secteur. Découvrez toutes les nouveautés apportées par dYdX Unlimited.

dYdX, la plateforme de trading crypto qui se réinvente

Fondé en 2017, dYdX s'est rapidement imposé comme un exchange décentralisé (DEX) de premier plan, spécialisé dans le trading de produits dérivés sur cryptomonnaies.

La plateforme est notamment reconnue pour son engagement envers l'innovation et la décentralisation, offrant aux utilisateurs un contrôle total sur leurs fonds tout en leur permettant de trader une importante variété de cryptomonnaies.

dYdX Unlimited, la plus grande mise à jour de la plateforme à ce jour, marque un tournant majeur dans l'évolution de dYdX. Cette mise à jour vise à révolutionner le trading décentralisé en introduisant un ensemble de fonctionnalités innovantes qui améliorent l'expérience utilisateur et ouvrent de nouvelles possibilités pour les traders et les fournisseurs de liquidité.

💡 Lisez aussi notre avis complet sur dYdX et ses multiples fonctionnalités

Voici toutes les nouveautés apportées par cette mise à jour 👇

Révolutionner le trading décentralisé avec Instant market listings

dYdX Unlimited permet aux utilisateurs de créer et trader de nouveaux marchés instantanément, sans approbation de la gouvernance. Ce modèle de listing sans permission offre une rapidité et une flexibilité inégalées, permettant aux utilisateurs d'accéder à une variété de cryptos et de marchés émergents.

Pour créer son propre marché, un dépôt initial de 10 000 USDC est requis pour garantir la liquidité initiale, et MegaVault assure un support de liquidité automatique dès le lancement du marché.

Interface pour la confirmation de lancement d'un marché sur dYdX

Les 10 000 USDC sont ensuite verrouillés pour une période de 30 jours, à la suite de laquelle il est possible de récupérer ses fonds. Bien que lancer un marché sur dYdX soit disponible à tout un chacun sans décision de la gouvernance, le montant de la liquidité apportée ainsi que la durée de blocage des USDC, peuvent être modifiés par un vote de la gouvernance.

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs de dYdX auront accès à des marchés plus rapidement que sur la plupart des exchanges centralisés (CEX) et DEX.

MegaVault : la solution de liquidité automatisée de dYdX

MegaVault agit au cœur de la mise à jour Unlimited en offrant une liquidité automatique aux marchés sur dYdX tout en permettant aux fournisseurs de liquidité (LP) de générer facilement un rendement avec leurs USDC.

Interface du dYdX MegaVault

MegaVault fonctionne en regroupant les dépôts des utilisateurs et en gérant pro-activement la distribution de la liquidité sur les marchés de dYdX, améliorant ainsi la profondeur et la stabilité du marché.

Grâce à MegaVault, les utilisateurs de dYdX peuvent participer passivement à la génération de rendements sans avoir à trader activement. De plus, les LP peuvent déposer et retirer à tout moment leurs USDC.

MegaVault est un agrégat de sous-coffres, lesquels déploient une stratégie spécifique de tenue de marché. Lorsqu'un utilisateur dépose des USDC, il reçoit une part proportionnelle de la valeur nette du MegaVault.

Les USDC déposés sont répartis entre les sous-coffres, ce qui permet à chaque LP de participer indirectement à la tenue de marché. Le rendement est généré par les activités du marché et les revenus du protocole, agrégés et partagés entre les déposants en fonction de leur participation.

Schéma représentant le fonctionnement du MegaVault

La gouvernance de dYdX joue un rôle clé dans les opérations de MegaVault, notamment par l'élection d'un « opérateur » responsable de la gestion de la répartition des USDC entre les différents sous-coffres.

Schéma représentant la gestion des liquidités sur le MegaVault

En résumé, MegaVault est un élément clé de l'écosystème dYdX Unlimited qui permet aux Instant market listings de fonctionner efficacement. Il garantit une liquidité suffisante dès le lancement d'un nouveau marché, permettant aux utilisateurs de commencer à trader immédiatement et sans friction.

Un système de partage de revenus remanié pour encourager l'engagement

dYdX Unlimited introduit un programme de récompenses de trading remanié et un nouveau programme d'affiliation pour la plateforme.

Le premier vise à récompenser les traders et les teneurs de marché avec des tokens DYDX, en fonction de leur volume de trading et de leur engagement sur la plateforme. Ce programme encourage une participation accrue et une liquidité plus profonde.

Le second est conçu pour stimuler l'acquisition de nouveaux utilisateurs et l'engagement de la communauté. Les parrains peuvent ainsi accéder à 2 niveaux :

Standard : les parrains peuvent gagner jusqu'à 15 % des frais (ordres taker) pour chaque utilisateur parrainé, avec un potentiel de gain pouvant atteindre 3 000 dollars par parrainage sur une période de 30 jours ;

VIP : les parrains VIP peuvent gagner jusqu'à 50 % des frais (ordres taker) de chaque parrainage, avec des commissions pouvant atteindre 10 000 dollars par parrainage sur une période équivalente.

Les 2 niveaux offrent des commissions à vie sur les utilisateurs parrainés, lesquelles sont payées instantanément en tokens DYDX.

L'importance capitale d'un onboarding fluide pour dYdX

La mise à jour dYdX Unlimited vise également à faciliter les afflux de liquidités avec Instant deposits : une solution pour accélérer l'onboarding des utilisateurs de la plateforme.

En effet, l'onboarding, ou processus d'intégration d'un utilisateur, est un élément crucial pour le succès de toute plateforme de trading. Un onboarding fluide et intuitif attire et fidélise les utilisateurs, tandis qu'un processus complexe et fastidieux risque de les décourager. Dans le cas de dYdX et de ses dépôts instantanés, l'importance d'une intégration fluide est amplifiée.

Ainsi, dYdX met l'accent sur la simplification de l'onboarding, en permettant aux utilisateurs de commencer à trader rapidement et sans difficultés. L'objectif est de réduire considérablement le « time-to-trade », le temps nécessaire pour passer de la connexion au protocole au trading.

Les dépôts instantanés de dYdX, accessibles en moins d'une minute, sont un atout majeur pour attirer les utilisateurs, notamment ceux habitués aux plateformes centralisées où l'onboarding est généralement plus simple. Au lieu d'attendre les délais habituels de transfert de fonds, souvent supérieurs à 18 minutes, les utilisateurs peuvent accéder instantanément à leurs fonds sur la dYdX Chain.

Interface pour effectuer un dépôt sur la dYdX Chain via la fonctionnalité Instant deposit

Cette fonctionnalité prend en charge le transfert de cryptomonnaies (via un bridge) à partir de toutes les blockchains compatibles avec l'Ethereum Virtual Machine (EVM), ainsi que les dépôts directs depuis les principales plateformes centralisées comme Coinbase, Binance ou Robinhood. Les utilisateurs peuvent également utiliser le « Fiat Onramp » via MoonPay pour acheter directement des USDC sur la dYdX Chain.

Une mise à jour majeure, où la gouvernance prend tout son sens

Avec la mise à jour dYdX Unlimited, la plateforme éponyme réaffirme sa place de leader en tant que DEX sur les marchés des produits dérivés pour cryptos.

Au-delà d'une expérience utilisateur simplifiée et plus fluide, la mise à jour dYdX Unlimited apporte des fonctionnalités innovantes telles que « l'instant market listing », permettant aux utilisateurs de la plateforme de créer des nouveaux marchés.

En proposant des initiatives pour favoriser l'engagement de ses utilisateurs, dYdX démontre sa volonté de fidéliser une communauté par une approche vertueuse.

De plus, la gouvernance de dYdX est une nouvelle fois mise à l'honneur car les détenteurs de tokens DYDX peuvent entre autres, voter pour modifier les paramètres du « MegaVault », proposer de nouvelles fonctionnalités pour la plateforme et ainsi participer activement aux décisions qui façonnent l'avenir de l'écosystème.

En résumé, avec cette nouvelle mise à jour, dYdX continue de proposer des innovations majeures, réaffirmant sa place de pionnier dans son secteur, tout en s'appuyant sur des valeurs de décentralisation, chères à l'écosystème crypto.

