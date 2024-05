Gemini Earn : les utilisateurs reçoivent plus de 2 milliards de dollars de remboursements

Suite à la faillite de FTX, de nombreuses sociétés ont été impactées à cause de liquidités bloquées. Parmi elles, Genesis, filiale de Digital Currency Group (DCG). Par effet de ricochets, Gemini a vu son produit Earn se retrouver en mauvaise posture, ce dernier étant alors étroitement lié à Genesis.

Après de longs mois de litiges, les clients lésés dans cette affaire reçoivent finalement le remboursement de 2,18 milliards de dollars, ce qui correspond au cours actuel à 97 % des montants dus :

Earn Update: Today, we are pleased to announce that initial Earn distributions — approximately 97% of the digital assets owed to you as of the suspension date (November 16, 2022) — are now available in your Gemini account.

Collectively, Earn users are receiving $2.18 billion of…

