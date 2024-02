La procureure générale de New York demande 3 milliards de dollars à DCG et Gemini

3 milliards de dollars : c'est le montant que Gemini et Genesis, une filiale de Digital Currency Group (DCG), auraient escroqué à de nombreux investisseurs via leur programme commun Gemini Earn.

Précisons qu'il s'agit là d'une révision de la plainte initiale déposée par la procureur générale de New York en octobre dernier, après que de nombreux investisseurs se soient manifestés pour affirmer qu'ils avaient été victimes d'informations trompeuses vis-à-vis de ce programme d'investissement sur cryptomonnaies.

Après des mois de fausses promesses, nous avons tiré le rideau et révélé que DCG mentait aux investisseurs et leur soutirait des milliards. La fraude et la tromperie étaient si importantes que de nombreuses autres personnes se sont manifestées pour signaler des préjudices similaires. Ce système illégal de crypto-monnaie, et les pertes financières terribles que des personnes réelles ont subies, nous rappellent une fois de plus la nécessité d'une réglementation plus stricte des crypto-monnaies pour protéger tous les investisseurs. »