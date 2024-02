FTX veut revendre 1,4 milliard de dollars de parts dans Anthropic, l'entreprise fondée par d'anciens employés d'OpenAI

FTX pourrait bientôt bénéficier d'un influx de 1,4 milliard de dollars supplémentaires grâce à la vente de sa participation dans Anthropic, une société spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA). Cette décision intervient alors que l'exchange de cryptomonnaies ne prévoit plus de relancer ses activités, optant plutôt pour le remboursement de ses clients lésés à la valeur de leurs actifs perdus à l'époque.

Bientôt 1,4 milliard de dollars en plus pour FTX ?

L'actualité entourant FTX a repris ces derniers jours, nous apprenant entre autres notamment que, finalement, l'exchange ne serait pas relancé. De surcroît, l'un des avocats de FTX a confirmé devant la Cour que les clients lésés de la plateforme devraient retrouver leurs actifs perdus, mais malheureusement à leur valeur de l'époque.

Ainsi, l'hypothèse d'une relance n'étant définitivement plus à l'ordre du jour, il semblerait que la nouvelle direction de FTX s'emploie à rassembler un maximum de fonds. Cette dernière vient effectivement de demander l'autorisation du tribunal pour revendre l'intégralité de sa participation au sein d'Anthropic, la société spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA).

Opérant dans le développement d'IA générales et de modèles de langage (comme ChatGPT), Anthropic a été fondée en 2021 par d'anciens membres d'OpenAI, et a reçu des milliards de dollars de financement de la part des géants Amazon et Google.

Mais pas seulement : Sam Bankman-Fried avait investi 500 millions de dollars dans Anthropic au mois de novembre 2021 via Alameda Research, l'une des branches de FTX qui a longtemps demeuré sous le contrôle de Caroline Ellison.

Cet apport de capital, effectué lors d'un financement de série B, avait alors porté la participation de FTX dans Anthropic à 13,8 %. Cependant, la société spécialisée dans l'IA ayant depuis émis de nouveaux titres, ce montant a été dilué à hauteur de 7,84 %. Ce faisant, la participation initiale de 500 millions de dollars est désormais estimée à 1,4 milliard de dollars en raison de la croissance d'Anthropic, qui surfe sur la tendance de l'intelligence artificielle.

Une somme qui pourrait donc participer au remboursement des anciens clients de FTX :

Les débiteurs (FTX) soutiennent que l'établissement des procédures de vente et la réalisation des ventes des actions Anthropic conformément aux procédures de vente proposées maximiseront la valeur des biens des débiteurs au profit de toutes les parties prenantes. » Document déposé par FTX

Selon les documents, la direction de FTX souhaiterait collaborer avec Anthropic afin que la vente, si elle était acceptée par le tribunal, se fasse dans les meilleures conditions possibles. Cela inclurait la possibilité d'une vente aux enchères ou de négociations privées.

« En outre, compte tenu du nombre et de la valeur considérable des actions Anthropic détenues par les débiteurs, la possibilité de vendre des portions d'actions Anthropic à des moments différents aidera les débiteurs à monétiser leur participation. »

À date de décembre 2023, FTX avait récupéré 4,4 milliards de dollars d'argent liquide pour rembourser ses clients. Une somme à revoir à la hausse, puisque la société a récemment vendu pour 22 millions de parts de GBTC, l'ancien trust de Grayscale, soit 1 milliard de dollars.

Source : document de justice

