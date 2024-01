FTX : nous savons désormais si l'exchange sera relancé et si les clients seront remboursés

Lors d'une audience judiciaire à Wilmington, ce mercredi 31 janvier 2024, l'un des avocats de FTX, Andrew Dietderich, a déclaré que les créanciers de la plateforme devraient, si tout se passait comme prévu, être remboursés dans la totalité du montant perdu au moment de la faillite en novembre 2022.

« J'aimerais que le tribunal et les parties prenantes comprennent qu'il ne s'agit pas d'une garantie, mais d'un objectif. Il y a encore beaucoup de travail et de risques entre nous et ce résultat. Mais nous pensons que l'objectif est à portée de main et nous avons une stratégie pour l'atteindre. »