Des investisseurs de FTX proposent à Sam Bankman-Fried d'annuler les poursuites à son encontre – Pourquoi ?

Des pourparlers ont été engagés entre un groupe d'investisseurs et d'anciens clients de FTX avec Sam Bankman-Fried, selon des informations relayées par Bloomberg. Ces négociations pourraient aboutir à un accord permettant d'abandonner les poursuites civiles contre le fondateur de FTX en échange de sa coopération.

Accord bientôt conclu entre Sam Bankman-Fried et des clients de FTX

Selon une information rapportée par Bloomberg, un groupe d'investisseurs et de clients de FTX s'est montré prêt à abandonner ses poursuites à l'encontre de Sam Bankman-Fried en échange de la coopération de ce dernier.

Sous réserve d'être approuvé par le juge compétent, l'accord proposé permettrait à Sam Bankman-Fried de voir les charges civiles à son encontre abandonnées. En contrepartie, l'ancien PDG de FTX devra accepter de fournir des informations au sujet des personnalités ayant accepté de faire la promotion de l'exchange de cryptomonnaies.

Selon Bloomberg, les autres cadres de FTX, dont Nishad Singh, Gary Wang et Caroline Ellison, ont également été contactés par le groupe d'investisseurs et d'anciens clients afin de l'aider dans cette démarche. L'accord, déposé au tribunal vendredi dernier, indique que les intéressés ont d'ores et déjà commencé à coopérer dans le cadre de l'affaire.

Selon l'accord, Sam Bankman-Fried devra fournir certains documents, notamment des détails sur les sociétés de capital-risque ayant investi dans FTX, ainsi que les coordonnées des avocats et des comptables ayant travaillé avec l'exchange de cryptomonnaies par le passé. Ses investissements dans la société Anthropic, spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA), devront également être précisés.

Les documents présentés au tribunal ont été cosignés par Sam Bankman-Fried et par Adam Moskowitz, l'un des avocats en charge de la procédure déclenchée par le collectif. Ces derniers indiquent que malgré son incarcération, SBF devra faire de son mieux pour coopérer et fournir les informations nécessaires.

Qui sont les promoteurs concernés ?

Les promoteurs visés sont entre autres des célébrités, des personnalités de l'univers sportif, ou encore des médias présents sur les réseaux sociaux ayant fait de la publicité pour FTX.

Certains ont déjà été identifiés, notamment le joueur de basketball américain Shaquille O'Neal, le mannequin Gisele Bundchen ou encore le quarterback de la NFL Tom Brady. Ces derniers ont été accusés d'avoir fait la promotion de titres non enregistrés et d'avoir incité leurs communautés à prendre part à un système de Ponzi.

Les personnalités concernées étaient souvent généreusement payées par FTX pour faire la promotion de l'exchange et de ses différents produits. À titre d'exemple, le joueur de football américain Trevor Lawrence aurait été payé 500 000 dollars en 2022 pour mettre en avant FTX.

Sam Bankman-Fried est toujours détenu au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, après qu'il ait été condamné à 25 ans de prison. Sa procédure d'appel, lancée plus tôt ce mois-ci, est toujours en cours.

