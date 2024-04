Le 4e halving du Bitcoin a eu lieu : qu'est-ce que cela change pour le BTC ?

Le 4e halving du Bitcoin a eu lieu ! La récompense versée aux mineurs est ainsi passée de 6,25 à 3,125 BTC par bloc. Qu'attendre de cet évènement quadriennal incontournable historiquement suivi d'une hausse du cours du Bitcoin ?

Le 4e halving du Bitcoin a eu lieu

Cette nuit, autour de 2 heures du matin, le 4e halving du Bitcoin a eu lieu. Cet événement, qui se produit tous les 210 000 blocs minés (soit tous les 4 ans), vise à diviser la récompense en BTC versée aux mineurs par 2.

Alors que 50 Bitcoins étaient versés aux mineurs à chaque bloc lors de la création du BTC, ce nombre est aujourd'hui passé à 3,125 suite au halving de ce jour et de ceux l'ayant précédé.

Rappelons qu'un bloc est produit environ toutes les 10 minutes sur la blockchain Bitcoin, qui repose sur un système de preuve de travail (proof of work, ou PoW). Ce sont les mineurs, grâce à leurs machines dédiées, qui permettent aux différentes transactions ayant lieu sur le réseau de se réaliser, précisément en venant miner des blocs de Bitcoin.

👉 Pour tout comprendre – Qu'est-ce que le halving du Bitcoin (BTC) et quels sont ses effets ?

Historiquement, le halving du Bitcoin a toujours eu un effet positif sur le cours du BTC dans les 365 jours suivant l'évènement, comme cela est visible sur l'infographie ci-dessous. Toutefois, le halving Bitcoin donne parfois lieu a une correction à court ou moyen terme, ce que nous vérifierons aujourd'hui et dans les semaines à venir.

Évolution du cours du Bitcoin avant et après les précédents halvings (sur 365 jours)

L'un des aspects les plus importants du halving est sa contribution à la réduction de l'inflation du Bitcoin. Contrairement aux monnaies traditionnelles que les banques centrales peuvent imprimer à volonté, le Bitcoin est soumis à un protocole d'émission prédéfini. Ainsi, seuls 21 millions de BTC seront en circulation à terme et jamais plus, d'où sa rareté.

Le halving réduit de moitié le rythme auquel de nouveaux Bitcoins sont introduits sur le marché, ce qui ralentit la croissance de l'offre totale de Bitcoin. Cette rareté programmée est souvent citée comme l'une des principales raisons de la valeur perçue du Bitcoin.

👨‍🎨 Pour fêter cet événement qui ne se produit que tous les 4 ans, nous vous proposons de mint notre dernier NFT commémoratif gratuit (hors frais de transaction) sur la plateforme Zora. Le mint est ouvert pendant une semaine.

Fêtez le halving du Bitcoin avec notre NFT commémoratif sur Zora

Quoi qu'il en soit, il est difficile de prédire comment réagira le marché des cryptomonnaies à court terme suite à ce nouveau halving Bitcoin. Certains spécialistes, notamment ceux de JPMorgan, pensent que le halving est déjà pris en compte dans le prix du Bitcoin, qui a d'ailleurs atteint son nouveau prix le plus haut (ATH) récemment.

👉 Le halving du Bitcoin va-t-il encourager le rallye haussier ? Notre analyse

D'autres pensent à contrario que les conditions sont réunies pour que le cours du Bitcoin aille encore plus loin, porté notamment par l'attrait autour des ETF Bitcoin spot aux États-Unis. Selon un récent rapport de Glassnode, il est estimé que ces ETF représentent désormais 30 % du volume de trading pour les échanges de Bitcoin au comptant.

Comme le soulignait IntoTheBlock hier, un certain nombre d'adresses détenant plus de 0,1 % de la supply totale de Bitcoin ont collectivement acheté un peu moins de 20 000 BTC. « Historiquement, les accumulations par ces adresses ont souvent précédé la hausse du prix du Bitcoin, » précise la publication.

