Alors que le marché des cryptomonnaies est en plein bear market, le prochain halving de Bitcoin (BTC) se rapproche inexorablement. Cet évènement sera-t-il, comme à son habitude, l'élément déclencheur du prochain bull run ou cette narrative est-elle essoufflée ? Quels éléments signeront la fin du bear market ? Cryptoast vous propose son analyse.

Qu'est-ce qu'un bear market ?

Ce n'est plus un secret pour personne : le marché des cryptomonnaies traverse une période de bear market. Les indicateurs techniques et fondamentaux sont présents : le cours du Bitcoin (BTC) est à -70% de son plus haut historique et la majorité des altcoins évolue à -90% de leurs sommets, les entreprises de l'industrie licencient en masse tandis que d'autres se déclarent en faillite.

Ce constat étant assumé, il ne demeure plus qu'une question dans la tête des investisseurs : quand ce bear market se terminera-t-il ? Pour cela, Cryptoast s'est penché sur les données de Bitcoin depuis 2010 afin d'analyser les précédents cycles haussiers et baissiers.

Tout d'abord, fixons ensemble ce qu'est un bear market. Outre « une période douloureuse à passer », ce concept dispose d'une définition officielle dans la finance traditionnelle. Un actif est dit en bear market lorsque son prix a chuté de plus de 20% par rapport à son sommet récent et évolue sous ce niveau de prix depuis plus de 2 mois.

Le marché des cryptomonnaies étant particulièrement volatil, nous avons décidé de modifier cette définition de la manière suivante :

Le marché des cryptomonnaies est en bear market lorsque le prix du Bitcoin a chuté de plus de 30% par rapport à son ATH et évolue sous ce niveau de prix depuis plus de 2 mois.

En réciproque, un bear market se termine - et un bull run s'entame - lorsque le prix de l'actif est en hausse de 30% par rapport à son plus bas récent et reste plus de 2 mois au-dessus de ce prix. Les bases ainsi posées, plongeons nous maintenant dans l'analyse des données historiques de Bitcoin.

👉 Vous voulez acheter du Bitcoin en 2023 ? Faites-vous guider étape par étape

L'application crypto tout-en-un 0 frais pour votre 1er achat de cryptos 🔥 (jusqu'à 200 $)

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

Analyse quantitative des bear markets de Bitcoin

Une partie de la réponse à la question « quand se terminera ce bear market ? » se cache dans le passé de Bitcoin. L'histoire est faite de cycles se répétant et jusqu'à preuve du contraire, ce schéma reste vrai. Nous nous sommes donc penchés sur les données du prix du Bitcoin depuis 2010 - où il valait une fraction de dollar - jusqu'à aujourd'hui.

Selon la définition établie plus haut dans ce dossier, le bear market que nous traversons actuellement a démarré le 7 mars 2022 et s'étend donc depuis approximativement 315 jours. Le cours a chuté de 55% environ, passant de 38 000 dollars à 17 000 dollars à l'heure de l'écriture de ce dossier.

Par le même biais de calcul, les bear markets de 2014 et 2018 ont respectivement duré 630 et 448 jours. Ainsi, les statistiques nous indiquent que le bear market actuel est bien avancé, mais qu'il nous reste encore de la marge par rapport au record de longévité de 2014.

Figure 1 : Évolution linéaire du prix du Bitcoin (BTC) avec mention des périodes de Bear Market et de Bull Market

Figure 2 : Évolution logarithmique du prix du Bitcoin (BTC) avec mention des périodes de Bear Market et de Bull Market

De surcroît, on se rend compte que le bottom de Bitcoin est trouvé après 287 jours en 2014 et 322 jours en 2018. Ainsi, étant actuellement au jour 315 de notre bear market, il se pourrait que nous approchions du point le plus bas - ou qu'il se trouve même derrière nous.

En moyenne, les trois précédents bear market se sont terminés 287 jours avant le halving de Bitcoin. Actuellement, nous estimons que le prochain évènement aura lieu le 17 mars 2024, soit dans 430 jours. Ainsi, ces statistiques nous amènent à une fin de bear market aux alentours du 25 mai 2023.

Pour rappel, la définition implique qu'un bear market se termine quand le Bitcoin a grimpé de plus de 30% par rapport à son plus bas récent et conserve ce niveau de prix durant plus de deux mois. Dans la situation actuelle, cela reviendrait à s'installer durablement au-dessus de 20 000 dollars.

👉 Découvrez les bonnes pratiques à suivre pour affronter un bear market

Trader sur le leader des DEX ⛓️ Une plateforme au cœur de la DeFi

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

Le halving est-il toujours aussi important ?

Les données statistiques, c'est intéressant, mais ça ne vaut rien si ça n'est pas remis en perspective. Selon celles-ci, le rapprochement inéluctable du halving de 2024 nous permettrait d'envisager un retour de bull market d'ici mai 2023. D'accord, mais le phénomène de halving est-il aussi important que par le passé ? Ou cette narrative est-elle désormais essoufflée ?

Il est vrai que systématiquement, le halving permet de diviser par 2 la quantité de bitcoins minés par bloc. Toutefois, l'impact de cet évènement a tendance à diminuer au fil du temps, puisque la quantité de bitcoins en circulation augmente. Comme le montre le graphe suivant, l'impact du halving est logiquement corrélé au rendement des bullruns :

Figure 3 : Corrélation entre halving/quantité de bitcoins produits et rendements des bullruns

Concrètement, revenons en 2012 lors du premier halving. La quantité de bitcoins en circulation était de 10 500 000 et le halving a permis de réduire la production à 5,25 millions de bitcoins sur les 4 années suivantes (ou plus exactement les 210 000 prochains blocs). Cela correspond à une réduction de 50% par rapport à la quantité alors en circulation.

Si l'on regarde du côté du dernier halving, en mai 2020, il a donc permis de réduire la production à 1,312 million de bitcoins sur les 4 années qui ont suivi. Toutefois, cela ne représentait plus que 7,1% de la quantité totale de bitcoins en circulation, alors de 18,375 millions de BTC.

Qu'en est-il du prochain halving ? Il diminuera la production de bitcoins à 656 250 sur les 4 années à venir, soit uniquement 3,3% de la quantité totale déjà distribuée. Évidemment, cette modification aura un impact bien moindre sur la rareté du bitcoin et cela va de même pour la puissance du narratif.

👉 Cette notion vous échappe : Découvrez qu’est-ce qu’un halving et quels sont ces impacts ?

Commander notre Livre pour tout comprendre aux cryptos Publié aux Éditions Larousse

Un bear market différent des autres ?

Un contexte macro-économique inédit pour Bitcoin

Ce bear market s'inscrira-t-il dans la lignée des précédents, en respectant approximativement les statistiques ? Nous n'avons pas de boule de cristal, mais la réponse tend vers le non. La première raison est que le narratif du halving comme élément déclencheur du bull market est essoufflé. La seconde est le contexte macro-économique général.

Pour la première fois dans son histoire, Bitcoin doit affronter une crise économique mondiale, qui se mue en récession généralisée. Dans l'espoir de contrer la hausse galopante des indices des prix à la consommation à travers le monde, les banques centrales augmentent leurs taux directeurs.

Pour rappel, ceux-ci ont longtemps été nuls - voire même négatifs - ayant pour effet d'inciter les banques commerciales à emprunter et de créer de la monnaie artificielle. Pendant des années, et notamment à la suite de la crise du Covid-19, ces liquidités se sont déversées sur les marchés financiers jusqu'aux cryptomonnaies.

Toutefois, ce système est désormais rompu et c'est la fin du robinet magique. Les liquidités fuient les marchés à risque en attendant que la situation s'arrange. En résumé, il est difficile d'envisager une reprise haussière des cryptomonnaies tant que les éléments tangibles suivants n'auront pas été observés :

la Réserve fédérale américaine arrête la hausse de ses taux directeurs ;

les indices des prix à la consommation / les chiffres de l'inflation repartent à la baisse ;

on observe une relance d'une stimulation monétaire modérée.

👉 Retrouvez chaque jour des analyses exclusives de Vincent Ganne sur notre groupé privé Cryptoast Premium

Cryptoast Premium Vincent Ganne analyse tous les jours les marchés crypto sur notre groupe Premium

Bitcoin en meilleure posture que les précédents bear market

Toutefois, il y a des points positifs qui nous rassurent dans notre conviction d'une reprise haussière du marché des cryptomonnaies d'ici 2025. En effet, malgré le contexte évoqué ci-dessus, le Bitcoin semble actuellement dans une meilleure posture qu'il ne l'était dans les précédents bear market.

Tout d'abord, l'importante chute du marché a permis de nettoyer tous les excédents de leviers. Cela est d'autant plus vrai avec toutes les plateformes de lending et les fonds spéculatifs ayant fait faillite cette année. Le marché est nettoyé de leurs énormes positions à risques, qui ont été liquidées pour répondre à leurs besoins de remboursement.

De plus, à l'inverse de 2018, les entreprises mainstream qui se sont lancées dans les cryptos n'abandonnent pas leurs projets et semblent avoir saisi l'avenir prometteur de cette industrie. Au pire, elles les mettent en pause, au mieux, elles continuent de construire en attendant une éventuelle reprise haussière.

Enfin, le marché n'est plus autant dépendant de Bitcoin que par le passé. Sa dominance diminue au profit de l'Ether (ETH), deuxième crypto du marché. Et si l'avenir du marché pouvait également être dicté par Ethereum ? Après un passage réussi - bien que controversé - au Proof Of Stake (PoS), Ethereum pourrait attirer de plus en plus d'institutionnels, notamment pour des raisons environnementales.

👉 Vous préférez investir dans Ethereum ? Voici comment acheter de l'Ether (ETH) en 2023

L'exchange n°1 au monde - Régulé en France Binance -10% de réduction sur les frais avec le code SVULQ98B 🔥

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués ( en savoir plus

Conclusion : bear market vs bull run

En conclusion, si un bear market se définit comme une période où Bitcoin évolue à un prix inférieur de 30% à son ATH, et ceci pendant plus de deux mois consécutifs, alors nous y sommes depuis 315 jours environ. La question est maintenant de savoir quand ce bear market se terminera-t-il.

La réciproque de cette définition implique que pour reprendre un bull run, il faudrait que Bitcoin grimpe de plus de 30% par rapport à son plus bas récent et conserve ce niveau de prix durant plus de deux mois. Dans la situation actuelle, cela signifie dépasser durablement les 20 000 dollars.

En transposant les données historiques des précédents bear markets à celui que nous vivons actuellement, nous estimons une fin de bear market aux alentours du 25 mai 2023. Ces statistiques se basent sur un modèle où le halving de Bitcoin a toujours une importance aussi forte sur le marché. Mais est-ce réellement le cas ?

Selon nous, la puissance du halving s'essouffle au fil des cycles (voir figure 3) et il n'est pas certain que son impact soit véritablement significatif en 2024. Autrement dit, nous vivons certainement un bear market différent des précédents.

Ce sentiment est renforcé par le contexte macro-économique compliqué. La récession généralisée entraîne une politique de resserrement monétaire des banques centrales qui freinent drastiquement la progression des marchés financiers, dont celui des cryptomonnaies.

En conclusion, si on lève le nez des statistiques et des données, il faudra donc attendre que la FED rabaisse ses taux directeurs, que l'inflation diminue et que l'on distingue une reprise de stimulation monétaire pour envisager un début de prochain bull run.

👉 N'oubliez pas de sécuriser vos cryptomonnaies avec les portefeuilles Ledger

Le meilleur moyen de sécuriser vos cryptomonnaies 🔒 🔥 Le leader mondial de la sécurité crypto

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.