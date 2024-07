Bitcoin, relance haussière après réintégration ? Analyse du BTC du 15 juillet 2024

Les marchés financiers ont un besoin vital de catalyseurs. Ceux-ci dynamisent l'action des prix en leur permettant de franchir des supports et des résistances créant une inertie propice à la mise en place d'une tendance. La question que se posent beaucoup en ce début de semaine repose sur la faculté d'un événement dramatique tel qu'une tentative d'assassinat d'un ex-président à relancer le marché crypto dans un contexte d'apaisement des forces vendeuses.

Nous sommes le lundi 15 juillet 2024 et le cours du Bitcoin (BTC) évolue autour des 62 500 dollars.

La bonne de ce début de semaine réside dans le portefeuille du gouvernement allemand qui est désormais dépourvu de Bitcoin. Clap de fin pour la pression vendeuse exercée par ce dernier.

La seconde bonne nouvelle se trouve dans la capacité du marché à absorber cette pression vendeuse, notamment sous l’impact des ETF spots US qui, depuis le 1er juillet, représentent une force acheteuse d’environ 22 300 BTC. Soit environ 44 % de ce qui a été vendu par le gouvernement allemand.

Historique des flux nets sur les différents ETF Bitcoin spot aux États-Unis

Le FUD autour des ventes massives de BTC n’est toutefois pas terminé. S’il est probable que cela se calme à court terme, l’épée de Damoclès que représente la distribution des BTC détenus par des gouvernements, des sociétés ou des institutionnels ressurgira tôt ou tard.

La pression potentielle qui risque le plus d’être mise en avant dans les prochains mois est celle de Mt. Gox. À date, 138 000 BTC sont toujours présents sur le compte de Mt. Gox, soit environ 8 milliards de dollars au cours actuel du Bitcoin. Certains experts estiment que 99 % de ces actifs pourraient être vendus.

Toutefois, pour contrebalancer cette pression vendeuse potentielle, le marché s’attend à un afflux de capitaux lié aux remboursements des clients de FTX. Ces clients devraient percevoir prochainement 16 milliards de dollars. Si l’on en croit les experts, une quantité non négligeable pourrait être réinvestie en actifs cryptographiques.

Un contexte plus favorable serait-il suffisant pour relancer le marché crypto ? Voyons ce qu'il en est techniquement.

📈 Surfez sur le bull run en vous entourant d'experts ! Rejoignez-nous maintenant sur Cryptoast Research

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

Bitcoin au CME : un GAP à combler ?

Paires avec Bitcoin 24 heures 7 jours 1 mois Bitcoin / USDT +4,20 % +8,40 % -5,30 % ETH / Bitcoin 0,00 % +0,60 % 0,00 %

À l'ouverture du CME dans la nuit de dimanche 14 à lundi 15 juillet, le BTC montrait des signes puissants de reprise, laissant derrière lui un gap haussier que les prix pourraient chercher à revisiter. Toutefois, l'action des prix marque une très forte volonté haussière dès l'ouverture, laissant derrière elle une très légère mèche avant d'engager une hausse d'environ 3 %.

La clôture de ce lundi pourrait donc rythmer toute la semaine sur Bitcoin, dont l'enjeu pourrait graviter autour du maintien ou non de cet écart de valorisation entre le cours de clôture de vendredi et l'ouverture de ce lundi.

Toute la question de ces prochains jours réside donc dans la qualification de ce gap. Sera-t-il en rupture ou standard ?

Si les professionnels devaient continuer d'exercer une pression acheteuse au marché dans un scénario de réintégration à destination de la borne opposée, alors ce dernier ne devrait pas être comblé avant d'avoir atteint l'objectif. Le cas échéant, le niveau des 58 000 dollars est un objectif à atteindre par Bitcoin avant son prochain mouvement.

Graphique du cours du BTC1! CME en hebdomadaire

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

BTC, direction le haut du range ?

Le scénario que nous avions évoqué la semaine dernière, avec une reprise haussière rapide, semble être en train de se développer. L'action des prix réintègre le range en clôture hebdomadaire. Cette semaine marquera donc la confirmation de ce renouveau ou, au contraire, son échec.

Tout l'enjeu de la semaine pour les bulls est de se réinstaller dans le range avec une nouvelle clôture au-dessus des 60 000 dollars. Cette réintégration projette les hypothèses d'une action des prix vers le haut du range à 72 000 dollars.

Avant d'atteindre cet objectif, les prix devraient se heurter à :

la moyenne mobile à 7 semaines autour des 63 000 dollars ;

la confluence de la zone d'equilibrium dessinée en jaune et de la moyenne mobile à 20 semaines. Bitcoin devra en outre franchir cette zone autour 65 500 dollars pour retrouver une polarité positive au sein de son range.

Il est toutefois propice de conserver en perspective la tendance moyen terme qui reste baissière depuis le franchissement à la baisse des 56 000 dollars début juillet. Si le rebond actuel devait échouer dans la réintégration des 60 000 dollars, alors les vendeurs prendraient la main pour viser les zones de liquidités sous 50 000 dollars.

👉 Comment acheter facilement du Bitcoin (BTC) en 2024 ?

Graphique du cours du Bitcoin en hebdomadaire

En unité de temps plus courte (4 heures), le Bitcoin est lancé dans une phase d'impulsion haussière. Les moyennes mobiles 7, 20 et 50 sont alignées à la hausse. Le ping-pong entre la bande de Bollinger haute et la moyenne mobile 7 est engagé dans une configuration d'ouverture des BB. Les prix devraient rencontrer néanmoins une première résistance avec la moyenne mobile à 50 jours à 64 000 dollars.

Cette dernière pourrait renvoyer une nouvelle fois les prix vers la moyenne mobile 7 à 61 300 dollars ou plus bas pour tester la force du mouvement en testant la confluence entre la moyenne mobile 20, garante de la polarité du mouvement et le pivot à 59 500 dollars en conjonction des sommets du 10 et 11 juillet. Ce dernier niveau a d'ailleurs été testé en 4 heures dans la journée de dimanche, confirmant qu'il agissait désormais en qualité de support sur cette unité de temps.

Graphique du cours du Bitcoin en hebdomadaire

👉 Vous souhaitez découvrir plus d'analyses techniques sur Bitcoin ou sur les altcoins ? Rejoignez notre groupe premium Cryptoast Research dans lequel nous partageons des graphiques d'analyse d'altcoins chaque semaine !

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

En résumé, le camp bull cherche à regagner la main sur le marché. Le travail sera néanmoins compliqué dans une tendance moyen terme qui reste baissière. Pour regagner de la conviction dans la capacité de BTC à poursuivre la tendance de fond haussière, l'action des prix doit reconquérir les 65 000 dollars. Elle reprendrait ainsi une polarité positive à moyen terme. Cela étant, la tendance sur cette unité de temps ne se retournera définitivement qu'au franchissement de l'ATH.

Au contraire, échouer à se réinstaller au-dessus des 60 000 dollars en hebdomadaire après avoir réalisé une clôture au-dessus du niveau pourrait être un signe de faiblesse majeur. C'est un scénario dans lequel les vendeurs pourraient conserver la main pour renvoyer Bitcoin sous les 50 000 dollars.

Alors, pensez-vous que le BTC puisse revisiter le haut du range ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse du Bitcoin.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.