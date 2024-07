L'Allemagne a (enfin) fini de vendre ses Bitcoins

Depuis environ un mois, le gouvernement allemand occupe une partie de l'actualité dans la sphère des cryptomonnaies en écoulant graduellement sa réserve de Bitcoin. Le mois dernier encore, l'Allemagne était le 4e pays avec la détention de BTC la plus importante, alors portée à 50 000 unités.

Au cours actuel du Bitcoin, cela représente donc presque 3 milliards de dollars. Un montant très important, que le gouvernement allemand a pris soin de ne pas évacuer en vitesse. Durant un mois, ce dernier a transmis ses BTC à diverses adresses, notamment des exchanges centralisés (Kraken, Coinbase, Bitstamp) ou des teneurs de marchés (Flow Traders, Cumberland), toutefois sans émettre le moindre communiqué à ce sujet.

💲 Retrouvez notre guide pour acheter du Bitcoin pas à pas

Ces dizaines de milliers de Bitcoins provenaient d'une saisie effectuée en 2020 auprès des exploitants de la plateforme de streaming Movie2k, puis ont été transmises à la police de Saxe au mois de janvier dernier.

Ainsi, il n'aura fallu que quelques mois pour que le gouvernement allemand ne se décide à écouler ces Bitcoins, puisqu'il n'en détient aujourd'hui plus aucun, selon les données récoltées par Arkham Intelligence :

BREAKING: The German Government is now out of Bitcoin.

The German Government just sent 3846.05 BTC ($223.81M) to Flow Traders and 139Po (likely institutional deposit/OTC service).

The German Government has 0 BTC ($0.00M) remaining. pic.twitter.com/R2vfylR1b2

— Arkham (@ArkhamIntel) July 12, 2024