AAVE, préparation d'une phase haussière ? Analyse technique du 16 juillet 2024

L'un des phare de la finance décentralisée reste au point mort dans un marché qui voit de nouveaux acteurs de ce secteur briller bien plus intensément. Aave, dont le token réalisait en 2021 l'une des plus belle progression du marché, tarde à regagner de la force dans ce nouveau cycle. L'actif démontre néanmoins en 2024 un regain de force qui n'est pas encore complétement déployé. Dans l'hypothèse d'une preuve de force à venir, que doit-on surveiller sur AAVE ?

Nous sommes le mardi 16 juillet 2024 et le cours du AAVE se situe autour des 105 dollars.

Aave est un protocole de prêt et d'emprunts bien connu de l'écosystème crypto. Déjà présent lors du dernier marché haussier, il fait partie des projets leaders de la finance décentralisée. Aave est actuellement classé 3e protocole de la DeFi pour une valeur totale verrouillée (TVL) d'environ 13 milliards de dollars.

Depuis août 2023, la TVL exprimée en ETH augmente lentement mais sûrement, au même titre que les revenus de la plateforme. C'est un bon signe pour Aave, qui est néanmoins confronté à une concurrence de plus en plus vive au sein de l'écosystème.

Graphique représentant la TVL du protocole Aave

Classé 62e par ordre de capitalisation, 92,5% des tokens AAVE sont actuellement en circulation pour une offre totale d'environ 16 millions d'unités. À ce jour, le retracement depuis le point haut 2021 à 667 dollars est d'environ 83 %.

Paires avec Solana 24 heures 7 jours 1 mois AAVE/ USDT -1,60 % +26,40 % +22,70 % AAVE / Bitcoin -0,30 % +15,60 % +29,40 % AAVE / Ethereum -1,20 % +15,30 % +28,60 %

Sur le long terme, AAVE ne s'est pas pleinement projeté dans un nouveau cycle haussier. S'il montre des signaux encourageants depuis septembre 2023, il réalise néanmoins une fausse sortie en avril 2024 depuis la zone d'accumulation post marché baissier, zone qu'il réintègre dans un mouvement qui se limite à ce jour à un retest concluant de l'equilibrium autour de 75 dollars.

C'est intéressant de noter qu'il parvient à conserver une polarité positive dans ce range en évitant le retour standard sur le bas de range à 50 dollars.

L'actif est désormais de retour proche de la borne haute et travaille la zone des 107 à 115 dollars, qu'il doit reconquérir afin de viser une reconstruction un étage au-dessus. Positionné favorablement dans une zone d'accumulation rationnelle long terme, le token AAVE est un blue chip de 2021 de qui n'a pas su recapter l'attention du marché. Il pourrait réaliser un rattrapage si les capitaux affluent de nouveau dans les projets à forts fondamentaux.

Graphique du token AAVE en mensuel

AAVE, un barrage à 112 dollars ?

À moyen terme, la cryptomonnaie AAVE démontre de bons signaux que nous allons observer avec le système Ichimoku Kinko Yo. Barré par la Kijun à 112 dollars en mai 2024, l'actif a de nouveau franchi sa Tenkan et son nuage la semaine dernière dans une bougie puissante de ravalement haussier. L'objectif : un nouveau test de franchissement de sa Kijun et de la zone de résistance en rouge.

À sa disposition, une zone de travail conséquente entre les 93 et 112 dollars jusqu'au mois de septembre 2024 afin d'y préparer une potentielle cassure haussière. Dans ce délai, une décision doit être prise pour les bull. Le cas échéant, AAVE pourrait rebasculer sous son nuage et retester ses supports dans l'attente de meilleures zones d'opportunités comme le nuage très fin qui se présentera en janvier 2025.

Graphique du cours d'AAVE en hebdomadaire

À plus court terme, AAVE propose une phase de volatilité intéressante : les bandes de Bollinger s'ouvrent et l'action des prix flirte avec la borne haute. Les moyennes mobiles à 7, 20 et 50 jours pourraient se réaligner prochainement si la SMA20 parvient à franchir la SMA50.

En outre, une correction sur la crypto AAVE n'est pas à exclure pour tester les supports dynamiques, avec en première ligne le support à 7 jours qui s'établit à 99 dollars. Plus au sud, la confluence de la moyenne à 20 jours et de la moyenne à 50 jours autour des 92 dollars est un objectif intéressant en cas de retracement plus profond. Ce niveau est à maintenir pour conserver une polarité court terme positive.

Graphique du cours du token d'AAVE en journalier

En résumé, AAVE est un blue chip de 2021 en quête d'un retour en lumière. Toujours coincé dans une phase de latéralisation depuis le bear market, il montre néanmoins la volonté de conquérir un étage supérieur. Franchir et s'installer au-delà des 142 dollars serait sans aucun doute un très bon signal pour AAVE au long terme. Tout scénario de reprise haussière serait toutefois invalidé si l'action des prix venait à rebasculer en zone de polarité négative, soit sous les 75 dollars.

Alors, pensez-vous qu'AAVE puisse tenir son support ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse technique des altcoins.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

