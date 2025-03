La DAO d'Aave dit « non ! » à cette nouvelle crypto

Lancer des tokens, c'est une manière simple pour les projets de lever des liquidités. Même si le public ne sait pas sur quoi il investit, il sait que l'entreprise a déjà lancé des projets réussis. C'est l'assurance d'un gain rapide, comme une ICO en 2017. Pourtant, en 2025, les choses ont changé. Explications.

La DAO de Aave vote contre cette nouvelle cryptomonnaie

Aave continue d’évoluer comme le protocole de finance décentralisé favori des investisseurs institutionnels.

Après avoir modifié le fonctionnement de son filet de sécurité, qui protège le protocole et les utilisateurs contre des phénomènes de « bad debt », similaire à ce que Hyperliquid a connu récemment, Aave continue de changer de forme.

L’objectif actuellement en ligne de mire, c’est l’ouverture aux Real World Assets (RWA). Les RWA sur la blockchain, c'est, par exemple, la tokenisation de la dette privée. Ce mouvement est attentivement observé par les analystes, car c’est le secteur qui pourrait évoluer le plus rapidement.

Un rapport prédictif, publié en début d’année par Coinbase, estime que la tokenisation d’actif pourrait atteindre 30 000 milliards de dollars dans les 5 prochaines années.

Aave est donc en train de travailler sur une offre dédiée aux RWA, baptisée Horizon. Pour accompagner le lancement de son nouveau produit, le protocole a voulu lancer un nouveau token.

Problème : le lancement des tokens à l’infini par les protocoles est mal vu par les investisseurs.

En témoigne cette image humoristique qui imagine ce que serait Coinbase si Brian Armstrong l’avait dirigée comme le font les DAO :

if brian ran coinbase like a dao pic.twitter.com/JEPgJlCFTr — Token Terminal 📊 (@tokenterminal) March 15, 2025

Pour rappel, la proposition qui portait l’idée de ce nouveau token pour le projet Horizon de Aave voulait également réserver une allocation de 15 % de l'offre pour la DAO d'Aave, en plus d’un accord sur le partage des revenus. Cette partie, en particulier, a suscité la colère de la communauté Aave.

La communauté Aave se mobilise contre le nouveau token

Les utilisateurs ont massivement voté contre le lancement d’un nouveau token.

L'opposition a été suffisamment forte pour que des personnalités comme Marc Zeller, de l'initiative Aave Chan, déclarent publiquement qu'elles ne soutiendraient pas la proposition dans sa forme actuelle.

C’est un signe que les utilisateurs et les investisseurs, donc le marché, commencent à devenir plus matures, préférant solidifier un seul token et un projet plutôt que de collectionner les cryptos inutiles.

Lors d'un vote de gouvernance, la communauté @aave a refusé le lancement d'un nouveau token pour soutenir le projet RWA Horizon de Aave. Est-ce que vous pensez que les DAO devraient minimiser leur nombre de token ? — Marco (@144is12squarred) March 17, 2025

D’autant que chaque nouveau token vient diluer la valeur associée, mais aussi diluer l’image de marque, et complexifier la proposition de valeur initiale.

« Le consensus général au sein de la DAO d'Aave est qu’il n’y a pas d’intérêt pour un autre token. Le consensus sera respecté : Aave DAO est une vraie DAO » a écrit Stani Kulechov sur X, dimanche. « L’exploration de notre offre RWA va se poursuivre une fois que nous aurons trouvé la bonne approche. »

Une annonce qui a très bien été reçue par la communauté, dont certains membres étaient surpris de voir leur avis respecté par une DAO : « je salue la réaction de Stani Kulechov qui tient à respecter les décisions de AAVE DAO et ne cherchera pas à pousser sur ces demandes », a déclaré Jonathan Solomon, de ARIA Algorithmic Ratings.

Néanmoins, les RWA sont un très gros marché en devenir. Leur offrir une plateforme de DeFi sur laquelle se reposer semble être un très beau projet à ne pas enterrer. Jonathan Solomon

