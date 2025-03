« C’est un sujet absolument monstrueux du point de vue de son importance » – François Asselineau (UPR) évoque une éventuelle réserve en Bitcoin

François Asselineau a publié ce samedi une vidéo de réflexion autour de la cryptomonnaie, qui fait intervenir des acteurs du secteur. Le président de l’UPR, entouré d'experts blockchain - notamment Marvin Scaringella, CEO de VenaLabs, incubé chez cube3 - y a avoué son manque de connaissance initial des technologies liées à la blockchain, mais a rapporté s’y intéresser pour des questions de souveraineté :

« Je dois avouer qu’au début j’étais comme beaucoup de personnes assez sceptiques et en définitive c’est quelque chose qui est très important parce que ça touche vraiment à la souveraineté nationale [et] aux libertés publiques. »

Souverainiste et créateur du parti Frexit, François Asselineau s’est positionné comme étant anti-Europe et anti-MNBC. Il considère donc les cryptomonnaies comme un outil qui s’inscrit dans ses engagements politiques :

Au sujet d’une éventuelle réserve en Bitcoin, François Asselineau évoque un scénario où le BTC rejoindrait les réserves de la Banque de France :

En conclusion de son intervention,le président de l’UPR salue les arguments présentés par ses invités, et semble évoquer une intégration du Bitcoin au programme de l’UPR :

« Là vous m’avez assez convaincu, c’est un problème de souveraineté nationale de garantie. C’est de prévoir que la Banque de France dans ses réserves et bien on ait justement un montant à définir mais qui pourrait dans un premier temps être de 5 à 10 % par rapport à l’or. […] On garderait tout l’or qu’on a déjà […] on y ajouterait quand même un plus, c’est-à-dire du Bitcoin. »