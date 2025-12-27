Conflit du protocole Aave — Le « vrai vote » aura lieu en janvier

Le protocole de prêt phare de la DeFi, Aave, fait face à une guerre de gouvernance interne au sujet de la propriété et du contrôle de sa marque. Une situation sous haute tension à l’origine d’un vote de gouvernance en faveur de la structure Aave Labs, mais la DAO n’a pas dit son dernier mot…

Aave Labs remporte le vote de gouvernance « token alignment »

Cela fait maintenant presque 2 semaines que le plus important protocole de la finance décentralisée (DeFi), Aave, se retrouve en proie à une guerre interne au sujet du contrôle des actifs de sa marque. Un conflit initié suite à ce que sa DAO présente comme un détournement de certains de ses revenus par la structure Aave Labs, pour un montant estimé à 10 millions de dollars annuels.

Pour bien comprendre le contexte de cette affaire, la DAO d'Aave représente la structure communautaire décentralisée qui gère actuellement le fonctionnement de ce protocole, alors qu'Aave Labs représente la société (Avara) qui gère le développement de ses produits et sa vitrine officielle.

Deux entités aux objectifs en apparence communs qui n'arrivent plus à s'accorder. De ce fait, une proposition de gouvernance - nommée « token alignment » - a récemment été proposée de manière unilatérale et précipitée par Aave Labs afin de trouver une issue à ce conflit. Résultat : le vote final validé ce 26 décembre s'impose en sa faveur avec 55,29 % des votes.

Le vote « token alignment » se positionne en faveur de Aave Labs

Remporter une victoire ne signe pas la fin de la guerre

Une victoire remportée de justesse, suite à ce que le fondateur d'Aave Chan Initiative, Marc Zeller, présente comme une participation record, « avec 1,8 million de pouvoir de vote total exprimé ». Toutefois, cette expression d'une « DAO en bonne santé » ne doit pas s'apparenter trop rapidement à une victoire d'Aave Labs, notamment du fait d'un calendrier défavorable imposé en pleine période de Noël.

Une large partie des détenteurs de tokens et des délégués a explicitement refusé de signer un chèque en blanc permettant un contrôle unilatéral. Et un résultat serré, issu d’un processus Snapshot compressé, ne peut raisonnablement pas se présenter comme une adhésion large et enthousiaste au statu quo. La discussion n’a pas été étouffée. La marge est faible. Les inquiétudes demeurent. Marc Zeller

La demande d'abstention émise par la DAO a tout de même obtenu une part de 41,21 % des votes communautaires exprimés. De quoi permettre à Marc Zeller d'affirmer que le combat de fait que commencer, en annonçant une nouvelle proposition plus « légitime » pour le mois de janvier.

La prochaine étape devrait être de revenir à un processus légitime, avec le consentement de l’auteur, un délai adéquat, et une voie constructive où toutes les parties prenantes s’assoient à la même table et s’accordent sur des termes applicables. Marc Zeller

Autant dire que les choses sérieuses ne font que commencer, avec une DAO qui va devoir trouver plus de soutiens du côté des détenteurs de tokens AAVE pour faire passer sa proposition, pendant que certaines rumeurs estiment que le fondateur et CEO d'Aave Labs, Stani Kulechov, serait en train d'accumuler des tokens pour augmenter son pouvoir de vote.

