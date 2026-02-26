Aave : le conflit de gouvernance s'intensifie, Marc Zeller publie un audit d'Aave Labs à la veille du vote

Depuis le 25 février, les détenteurs de tokens AAVE votent sur la plus grosse demande de financement de l'histoire du protocole. Mais la veille du lancement, le fondateur de l'Aave Chan Initiative, Marc Zeller, a publié un audit cinglant sur Aave Labs. Il accuse l'équipe d'avoir reçu 86 millions de dollars depuis 2017, sans jamais avoir rendu de comptes au DAO...

Un conflit chez Aave qui s'envenime depuis des mois

Le conflit entre la DAO Aave (qui regroupe les détenteurs du token AAVE) et Aave Labs (développant l'interface et les produits) est toujours aussi vif… voire, est même en train de s'intensifier. Pour rappel, tout avait commencé en décembre 2025, quand Aave Labs avait remplacé Paraswap (renommé Velora) par Cow Swap comme agrégateur par défaut sur Aave.com, ce qui lui permettait de rediriger des millions de dollars de frais annuels vers une adresse contrôlée par Labs… plutôt que la trésorerie de la DAO.

Marc Zeller, fondateur de l'Aave Chan Initiative (ACI) et principal contributeur de la gouvernance Aave, avait alors accusé Aave Labs de s'octroyer des revenus générés par la marque. La DAO, elle, a tout simplement réclamé le contrôle total de la marque et des domaines. Aave Labs a visiblement tenté d'apaiser les choses, avec la proposition de reverser 100 % de ses revenus au DAO, mais cela n'a pas suffi à calmer les esprits.

Et le 23 février dernier, BGD Labs, l'équipe technique derrière V3 et une grande partie de l'infrastructure de sécurité d'Aave, a annoncé son départ pour le 1er avril, citant directement les tensions de gouvernance comme raison principale.

🔍 Pour approfondir ce sujet : Tout savoir sur Aave, le protocole de prêt et d'emprunt de cryptomonnaies

Ainsi, au milieu de ce conflit, une proposition baptisée « Aave Will Win » est sur la table depuis le 12 février 2026. Aave Labs y demande au DAO l'équivalent de 42,5 millions de dollars en stablecoins, ajouté à 75 000 tokens AAVE. Soit un total d'environ 51 millions de dollars.

En échange, l'équipe s'engage à reverser 100% des revenus de ses produits à la trésorerie du DAO, incluant les frais de swap sur Aave V3 et V4, les revenus de l'interface aave.com et les futurs produits. Cette proposition représente 31,5 % de la trésorerie totale et 42 % des réserves hors AAVE, ce qui en ferait le plus gros financement jamais accordé par le DAO. Le vote a commencé le 25 février.

Marc Zeller intervient et fustige Aave Labs

Marc Zeller n'a pas laissé passer ça sans réagir. La veille du Snapshot, il a publié sur le forum de gouvernance ce qu'il décrit comme un audit du bilan d'Aave Labs, en appliquant une grille simple : qu'avez-vous livré, combien ça a coûté, et quel retour le DAO en a-t-il tiré ?

Alors que le rapport sur la demande de financement de 51 millions de dollars « Aave Will Win » sera publié demain, jetez un œil à notre audit des performances d'Aave Labs et aux quelque 86 millions de dollars de financement qu'ils ont reçus à ce jour.

Son calcul total : 86 millions de dollars reçus par Aave Labs depuis sa création, décomposés en 16,2 millions lors de l'ICO de 2017, 32,5 millions levés en capital-risque, 31,93 millions versés directement par le DAO, et environ 5,5 millions de frais partenaires qualifiés de « non approuvés ».

Ce dernier point fait clairement référence à l'accusation déjà faite sur Aave Labs, qui s'est octroyé en mi-2025 les frais transitant auparavant par ParaSwap vers le DAO (comme expliqué en début d'article). Il estime les montants « détournés » à 933 ETH sur le réseau principal, plus des montants supplémentaires sur les Layer 2.

🪙 Aave DAO vs Aave Labs - Un conflit de gouvernance qui fera date dans la DeFi

L'audit s'attaque aussi à Horizon, le marché de prêt adossé à des actifs réels tokenisés développé par Aave Labs. Sur le papier, Horizon affiche 466 millions de dollars de dépôts. Mais Marc Zeller a épluché les données on-chain et conteste ce chiffre : une grande partie de ces dépôts vient, selon lui, de positions artificiellement gonflées par des incitations financières, ou de fonds déposés sans jamais être empruntés, ce qui ne génère aucune activité réelle.

Une fois ces dépôts « fantômes » retirés, il affirme que le marché actif tomberait à environ 135 millions de dollars, en grande partie concentré sur un seul émetteur. Le bilan économique est encore plus sévère : Horizon n'aurait rapporté que 216 000 dollars de revenus au DAO depuis son lancement, alors que les coûts pour attirer des utilisateurs, notamment via des récompenses, s'élèvent à environ 4,2 millions de dollars. L'audit soulève aussi des questions sur la gouvernance de Horizon : une proposition de déclaration de conflits d'intérêts aurait été bloquée par un bloc fondé selon lui par des votes coordonnés.

Enfin, Marc Zeller souligne que les grandes évolutions du protocole depuis la V3 ont été assurées en grande partie par des prestataires du DAO, pas par Aave Labs.

Le Snapshot est en cours depuis le 25 février. Selon les règles de gouvernance d'Aave, un vote Snapshot dure 3 jours, ce qui situerait la clôture autour du 28 février. Le DAO doit maintenant trancher.

Source : The Block

