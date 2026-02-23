Un acteur central du protocole Aave quitte le navire - Doit-on s'inquiéter ?

Le protocole star de la DeFi, Aave, traverse actuellement une période difficile suite à une véritable guerre intestine opposant la structure Aave Labs à sa DAO. Un conflit qui pourrait avoir des conséquences collatérales problématiques, comme le départ annoncé de la société de développement BGD, fondée par son ancien CTO.

Conflit Aave : la société de développement BGD tire sa révérence

Depuis la fin de l'année dernière, Aave se retrouve en proie à un conflit interne qui oppose sa structure Aave Labs, en charge de son développement et de sa marque, à sa DAO, responsable de son fonctionnement et de sa décentralisation, mais également de sa trésorerie de tokens AAVE.

Un dysfonctionnement qui pourrait se résumer à une absence de coordination entre la tête et le corps de ce protocole star de la finance décentralisée (DeFi), avec une valeur totale verrouillée (TVL) estimée à plus de 26 milliards de dollars qui laisse la concurrence (très) loin derrière.

Malgré plusieurs tentatives apparentes d'apaisement de la part d'Aave Labs - largement « soutenues » à l'aide d'une quantité massive de tokens AAVE - aucune véritable sortie de conflit ne semble convenir, même avec une redirection de 100 % des revenus vers sa DAO, si toutefois elle accepte de lui céder plusieurs dizaines de millions de dollars.

Et alors que la situation s'enlise, il semblerait que certaines conséquences collatérales soient en train de faire leur apparition, comme par exemple le départ récemment annoncé de la structure de développement centrale de ce protocole, BGD Labs, le 1er avril prochain.

Nous tenons à informer la communauté suffisamment à l'avance sur le fait que, une fois notre engagement actuel pour les services avec Aave DAO terminé le 1er avril 2026, nous ne chercherons pas de renouvellement et cesserons notre contribution à Aave. BGD

Une perte dévastatrice pour le protocole ?

En cause ? Une volonté affichée par Aave Labs de devenir « un contributeur plus central à l'écosystème Aave » qui apparaît comme « totalement légitime et potentiellement positive » en théorie, mais très problématique et « mal exécutée » dans les faits, notamment dans sa manière de pousser l'adoption de sa v4.

Bien que la DAO ait construit des mécanismes pour faire face à ce type de scénario, Aave Labs a une position très forte : le contrôle de la marque et des canaux de communication et un important pouvoir de vote. Nous trouvons ces facteurs externes très difficiles à surmonter tout en évitant la centralisation. BGD

Une perte jugée « dévastatrice » par le fondateur d'Aave Chan Initiative, Marc Zeller, notamment car « la majeure partie des revenus que génère actuellement la v3 est propulsée par leur code et leurs innovations ».

Dans ce contexte, les membres de BGD expliquent ne jamais avoir été incité à collaborer sur une v4 qui impliquerait de « fournir des conseils non rémunérés à une initiative financée séparément qui a été développée sans prise en compte des contributeurs ».

Quel sera l'avenir du protocole Aave sans ces développeurs centraux ? Difficile à dire, alors que Marc Zeller annonce la vente d'une partie de son portefeuille et sa volonté « d'envisager sérieusement de les rejoindre s'ils lancent un protocole ».

Sources : BGD, Marc Zeller

