Résolution de conflit ? Aave Labs propose de rediriger 100 % des revenus vers sa DAO, mais...

Le conflit interne qui oppose la structure Aave Labs à sa DAO vient de franchir une nouvelle étape, suite à la proposition de rediriger 100 % des revenus du protocole vers cette dernière. Une « solution à 50 millions de dollars » qui ne passe pas auprès de certains de ses membres.

Aave Labs propose de rediriger 100 % des revenus vers sa DAO

Les relations apparaissent comme tendues depuis quelques mois entre les différentes entités en charge du protocole Aave, avec, d’un côté, la société privée à l’origine de son développement et de la gestion de sa marque, Aave Labs, et, de l’autre, la DAO composée des détenteurs de tokens AAVE qui s’occupe du fonctionnement de sa gouvernance décentralisée et contrôle la trésorerie de tokens AAVE.

Des rôles visiblement bousculés depuis la tentative menée par Aave Labs en fin d'année dernière de détourner les frais de swap du DEX CoWSwap à son avantage, pour un montant annuel estimé à 10 millions de dollars, au point de soulever une question épineuse et centrale : qui possède le protocole Aave ?

Une guerre interne à l’origine d’un premier vote polémique imposé par Aave Labs en décembre, qui devait trouver une issue plus acceptable en ce début d’année. C’est la raison pour laquelle une nouvelle proposition vise désormais à « orienter l’intégralité des revenus issus des produits sous marque Aave vers la trésorerie du DAO », si toutefois cette dernière s’engage à « ratifier Aave V4 comme technologie fondamentale du protocole ».

Ce cadre officialise le rôle d'Aave Labs en tant que contributeur à long terme à la DAO avec un modèle centré sur les tokens et 100 % des revenus du produit dirigés vers la DAO. Alors que la finance on-chain entre dans une nouvelle phase décisive (…) ce cadre positionne Aave pour capturer les principales parts de ce marché au cours de la prochaine décennie. Stani Kulechov, fondateur d'Aave

Une « solution » à 50 millions de dollars qui ne passe pas

Une proposition en apparence acceptable, qui implique toutefois certaines exigences de la part d’Aave Labs, comme le versement de 25 millions de dollars en stablecoins et de 75 000 tokens AAVE (environ 8,3 millions de dollars), auquel s’ajoutent des « subventions supplémentaires liées aux lancements de produits » et la création d'une fondation affiliée responsable des marques associées.

Selon le fondateur d'Aave Chan Initiative et acteur emblématique du protocole, Marc Zeller, cette proposition émise par Aave Labs reste « une « solution » à 50 millions de dollars » inscrite dans sa « tentative de manipulation concernant le financement et la « décentralisation » d’Aave ».

À ce stade, il n’y a plus grand-chose à débattre : Labs a démontré à plusieurs reprises que lorsqu’une décision touche à ses propres intérêts, il votera avec ses tokens AAVE en conséquence. C’est leur droit en tant que détenteurs. Mais cela signifie aussi que cette « discussion » est une mascarade lorsqu’une partie peut imposer l’issue qu’elle préfère grâce à sa puissance de vote. Marc Zeller

Serait-ce la fin annoncée de cette guerre intestine au sein du protocole Aave ? Possible, selon Marc Zeller, si cela revient à accepter qu'Aave Labs agisse « comme s’il pouvait imposer des décisions indépendamment du processus de gouvernance ».

Car « à ce stade, le renard garde le poulailler, et l’incitation est clairement de maximiser l’extraction ».

Sources : Aave Labs, Marc Zeller

