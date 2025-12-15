Aave : qui capte la valeur ? La DAO accuse Aave Labs de détourner 10 millions de dollars par an

Le passage de Paraswap à CowSwap sur l'interface Aave.com a déclenché une guerre froide entre la DAO Aave et Aave Labs. Les frais de swap, qui allaient à la trésorerie de la DAO, sont désormais redirigés vers une adresse contrôlée par Aave Labs. Marc Zeller, fondateur d'Aave Chan Initiative, estime qu'ils ont été "dupés" et déplore la perte de 10 millions de dollars par an pour les détenteurs du token AAVE.

Conflit chez Aave : que se passe-t-il ?

Aave, le protocole de prêt décentralisé, est contrôlé par deux entités distinctes. D'un côté, la DAO Aave regroupe les détenteurs du token AAVE qui votent sur les décisions du protocole et gèrent sa trésorerie. De l'autre, Aave Labs, l'entreprise fondée par Stani Kulechov qui développe l'interface Aave.com et les produits permettant d'utiliser le protocole. Une séparation qui crée des tensions sur une question simple : qui capte la valeur créée par Aave ?

Le 4 décembre 2024, Aave Labs a remplacé Paraswap par CowSwap comme agrégateur de DEX par défaut sur Aave.com. Avant ce changement, les frais de référencement et le surplus de slippage allaient à la trésorerie de la DAO. Désormais, les swaps génèrent des frais de 15 à 25 points de base qui sont versés sur une adresse contrôlée par Aave Labs.

🪙 Tout savoir sur Aave (AAVE), le protocole de prêt et d'emprunt de cryptomonnaies

EzR3aL, un délégué de la gouvernance Aave, a calculé que ce changement prive la DAO d'environ 200 000 dollars par semaine, soit plus de 10 millions de dollars par an. Marc Zeller, fondateur d'Aave Chan Initiative, accuse Aave Labs d'avoir modifié l'arrangement économique sans consulter la DAO :

C'est extrêmement préoccupant. La privatisation discrète d'environ 10 % des revenus potentiels d'Aave DAO, exploitant la marque et les propriétés intellectuelles acquises par la DAO, constitue une atteinte manifeste aux intérêts des détenteurs de tokens $AAVE.

Acheter facilement la crypto AAVE avec Binance

Qui possède vraiment la marque Aave ?

Aave Labs se défend en traçant une frontière nette entre protocole et produit. L'entreprise affirme que l'interface est un produit qu'elle opère en dehors du périmètre du protocole gouverné par la DAO, et qu'elle a toujours financé le développement des adaptateurs permettant les swaps. Stani Kulechov, fondateur d'Aave, explique qu'Aave Labs a le droit de monétiser ses produits tant qu'ils ne touchent pas au protocole lui-même.​

Marc Zeller et l'Aave Chan Initiative contestent cette vision. Marc Zeller estime que tout prestataire payé par la DAO a un « devoir fiduciaire » envers celle-ci et les détenteurs de tokens AAVE. EzR3aL, un délégué de la gouvernance Aave, va plus loin en affirmant :

Facturer ces frais n'est possible qu'en raison de la notoriété et de l'acceptation de la marque Aave dans l'écosystème. Une marque que la DAO Aave a financée.

🗞️ Aussi dans l'actualité — Aave rachète une application dédiée aux stablecoins, dans quel but ?

Ainsi, le protocole et les détenteurs du token ayant absorbé les risques associés par ce financement, ils considèrent que les revenus générés par la marque devraient revenir à la DAO.

Ainsi, les prochaines semaines devront permettre de clarifier la situation, mais Marc Zeller a prévenu : « Nous préparerons une réponse officielle. »

Recevez jusqu'à 500 $ en bonus en déposant des fonds sur eToro

Publicité – Investir dans les cryptomonnaies est risqué et ne convient pas à tout le monde - Vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. Comprenez les risques ici

Source : X

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.