10,55 milliards de dollars de sorties : Aave subit de plein fouet les conséquences du hack de Kelp

En quelques jours à peine, la liquidité déposée par les investisseurs sur Aave a chuté de plus de 10 milliards de dollars, suite au hack de Kelp. Analysons cette hémorragie plus en profondeur.

Plus de 10 milliards de dollars quittent Aave en quelques jours

Ces derniers jours, nous sommes revenus à plusieurs reprises sur le hack de Kelp, dont la portée dépasse de loin ce simple protocole de restaking.

Notamment, la principale contagion a eu lieu sur Aave, dont les marchés ont reçu 89 567 des 116 500 rsETH volés, permettant à l’attaquant de souscrire à une dette irrécouvrable.

Pour comprendre cela, il s’agit d’insister sur le fait que les rsETH frauduleux en question ne reposent sur rien, ce qui a offert la possibilité au hacker de contracter une dette « gratuitement ». Selon les estimations de LlamaRisk, 2 scénarios envisagés chiffrent ainsi le montant des dettes irrécouvrables entre 123,7 et 230,1 millions de dollars.

Or, des investisseurs ont déposé de véritables cryptomonnaies sur le protocole, celles-là mêmes qui ont été empruntées par le hacker avant le gel. Dès lors, la crainte d’une perte en capital a conduit à d’importants retraits sur l’application.

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C’est donc dans ce contexte qu’Aave traverse actuellement ce qui semble être la pire crise de son histoire, tandis que 10,55 milliards de dollars ont été retirés en l’espace de 4 jours :

Évolution de la valeur totale verrouillée (TVL) d'Aave

À ce jour, le Safety Module d’Aave, ainsi qu’Umbrella, son évolution, totalisent plus de 520 millions de dollars. Prévus pour de telles crises, ils sont donc en mesure d’absorber le déficit, mais dans un tel scénario, ce sont les investisseurs qui paieraient les pots cassés.

Pour le moment, les réserves de wETH ont été dégelées sur Ethereum Core V3, mais elles le restent sur Ethereum Prime, Arbitrum, Base, Mantle et Linea. Dès lors, la communauté reste en attente de plus d’information sur la manière dont le protocole parviendra à gérer cette crise.

Par ailleurs, il est bon de rappeler qu'Aave n'a été victime d'aucune faille dans cette affaire, mais que la situation actuelle découle du fonctionnement normal du protocole. Dans les faits, la principale erreur aura été de permettre l'utilisation d'un actif aussi risqué que le rsETH, qui empilait par essence les couches de risque.

Dans n'importe quel système, la résistance dépend du maillon le plus faible et nous en avons un parfait exemple ici. À présent, les regards sont donc tournés vers les prochaines annonces, qui seront déterminantes pour regagner ou non la confiance des investisseurs.

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En parallèle de l’écriture de ces lignes, le token AAVE s’échange à 94 dollars, en hausse de 1,4 % sur 24 heures et en baisse de 6,3 % sur 7 jours.

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Sources : Aave, DefiLlama

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