14 milliards de dollars de retraits : la DeFi tremble après le hack de Kelp

Après le hack de 290 millions de dollars sur Kelp, l'ensemble de la finance décentralisée (DeFi) a connu une vague de panique. Faisons le point sur ces retraits massifs.

La DeFi subit de plein fouet le hack de Kelp

Ce matin, nous sommes revenus sur le hack subi par Kelp, en indiquant que nous reviendrons plus en détail sur les contagions que cela risquait pour la finance décentralisée (DeFi). Ainsi, le cas le plus marquant est celui d’Aave. Si le protocole n’a pas de lien particulier avec l’application de restaking, il y était effectivement possible d’y déposer des rsETH en collatéral pour emprunter d’autres actifs, jusqu’au gel dudit marché.

Le problème, c’est que les hackers ont théoriquement pu y déposer des rsETH malhonnêtement mintés, et donc, non garantis par quoi que ce soit, pour y emprunter de l’ETH ou d’autres actifs qui ne seraient jamais remboursés, faisant ainsi peser le risque d’une dette irrécouvrable pour le protocole. Face à cette perspective, Aave a donc fermé le marché du rsETH sur son application.

🔎 Comment limiter le risque de hack ?

De son côté, Mark Zeller a également mis fin au programme Frontier de l’Aave Chan Initiative, un service de staking sous-traité pour le compte de l’Aave DAO, mettant ainsi à disposition les ETH stakés pour un éventuel recouvrement des pertes qui pouvaient survenir.

Depuis, Aave a rassuré sur la situation :

Selon notre analyse, rsETH sur le mainnet Ethereum est entièrement couvert. Par excès de prudence, le rsETH reste gelé sur Aave V3 et V4 et l'exposition à l'incident est plafonnée. Les réserves de WETH restent également gelées sur les marchés affectés, y compris Ethereum, Arbitrum, Base, Mantle et Linea.

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Pourtant, la crise de confiance reste à l’ordre du jour. Par peur de ne pouvoir jamais récupérer leurs fonds, les investisseurs ont opéré des sorties massives sur le protocole, faisant chuter la valeur totale verrouillée (TVL) de celui-ci de 26,4 à 17,52 milliards de dollars, soit une chute de 33,63 % en moins de 48 heures :

Évolution de la TVL d'Aave en 2026

Par ailleurs, cette chute a coûté à Aave sa place de plus grand protocole DeFi en matière de TVL, Lido ravissant ainsi la tête du podium.

Alors qu’il est ici question de 8,88 milliards de dollars pour Aave, c’est un total de 14,08 milliards de dollars qui a été retiré de l’ensemble des applications de DeFi sur la même période, faisant ainsi chuter la TVL globale à 85,64 milliards de dollars.

Ainsi, cet incident souligne le risque qu'il y a à superposer des couches technologiques et/ou à faire dépendre des protocoles les uns des autres. Rappelons-le, Aave ne dépend en rien de Kelp. Toutefois, l'intégration d'un actif comme le rsETH soulève des questions et nous voyons là que le hack dans lequel il est impliqué crée un fort risque de contagion.

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Ces derniers mois, différents hacks et incidents n'ont d'ailleurs eu de cesse de mettre en lumière les problèmes d'interdépendance, que ce soit notamment Drift ou Stream Finance.

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Sources : X, DefiLlama

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