19 millions d’enregistrements en vente après une fuite chez France Titres (ANTS), les bases de données publiques sont maintenant des « honeypots »

Une base attribuée à France Titres (ANTS), contenant jusqu’à 19 millions d’enregistrements, a été mise en vente sur un forum cybercriminel après un incident survenu le 15 avril 2026. Cet épisode intervient dans un contexte marqué par une multiplication des fuites de données en France, où plus de 90 millions de comptes ont déjà été exposés seulement au mois de janvier.

Une base de 18 à 19 millions d'enregistrements auprès de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTC) aurait fuité

Depuis près d'un an, on observe une augmentation des fuites de données en France, cela peut s’expliquer par l'augmentation de valeur des informations personnelles dans une économie de plus en plus numérique, mais aussi par une intensification des activités cybercriminelles ayant détecté d'importantes failles dans les infrastructures de collecte de données.

Le 16 avril 2026, le site Cyberattaque.org signalait la mise en vente d’une base présentée comme provenant de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), également appelée France Titre, établissement public chargé notamment de la gestion des cartes d’identité, passeports, permis de conduire et certificats d’immatriculation.

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Ce serait entre 18 et 19 millions d’enregistrements qui ont été revendiqués. Les données fuitées incluraient notamment des informations d’identité (nom, prénom, civilité), des coordonnées (email, numéro de téléphone), des données de naissance (date et lieu) ainsi que des adresses postales et des identifiants liés aux comptes utilisateurs.

🚨 L'ANTS - Agence Nationale des Titres Sécurisés (@FranceTitres) en France annonce avoir subie une cyberattaque en date du 15 avril ! En charge de la gestion en autre des cartes d'identité et passeports des citoyens Français, c'est une fuite de données extrêmement grave. Une… pic.twitter.com/tGNoowmrEC — Christophe Boutry (@Ced_haurus) April 20, 2026

Une telle combinaison de données est généralement considérée comme sensible en raison des risques d’usurpation d’identité, de fraude administrative ou d’ingénierie sociale.

France Titres aurait commencé à notifier certains utilisateurs concernés par la fuite, sans que le périmètre exact de la compromission ne soit détaillé publiquement à ce stade.

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Des bases centralisées devenues des cibles prioritaires

Au mois de janvier 2026, plus de 90 millions de comptes ont été exposés en France selon les données compilées par le site de veille BonjourLaFuite, un volume proche du total estimé pour l’ensemble de l’année 2025.

Parmi les incidents documentés figuraient notamment l'enseigne O’Tacos (29 millions de profils), l’URSSAF (près de 12 millions), Panorama Banques (2,3 millions) ou encore la Fédération française de volley (environ 1,2 million). Les données concernées incluaient principalement des noms, adresses email, numéros de téléphone et parfois des adresses postales ou des identifiants administratifs.

La concentration de données personnelles au sein d’un nombre limité d’infrastructures accroît mécaniquement leur attractivité pour les attaquants. Dans le vocabulaire de la cybersécurité, ces ensembles peuvent être décrits comme des « honeypots », c’est-à-dire des bases dont la valeur informationnelle élevée en fait des cibles privilégiées pour les hackeurs.

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Depuis le début de l’année 2025, une augmentation des agressions ciblant des détenteurs de cryptomonnaies a également été observée. Environ une cinquantaine d’affaires ont été rendues publiques, tandis que les autorités évoquent un rythme d’environ 1 à 2 tentatives d’enlèvement ou d’agressions par semaine.

Lorsque des identités civiles complètes sont associées à des coordonnées précises, ces informations peuvent faciliter des tentatives d’extorsion ou d’intimidation, en particulier lorsque les victimes sont identifiées comme détenant des cryptomonnaies, perçues comme des outils de criminels.

Dans ce contexte, la multiplication des obligations de collecte et de conservation de données personnelles, notamment via les dispositifs de vérification d’identité (KYC) et de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB-FT), contribue à concentrer des volumes importants d’informations sensibles dans un nombre limité d’infrastructures.

Ces bases, devenues des cibles privilégiées pour les attaquants, posent la question de l’équilibre entre les objectifs réglementaires et l’exposition des utilisateurs, alors que l’efficacité de ces dispositifs fait toujours l’objet de débats au sein de l’industrie.

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Source : Cyberattaque

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