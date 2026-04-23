Des taux à 50 % sur l'USDC pour forcer les emprunteurs à rembourser leur dette sur Aave ? Cette proposition fait débat

Pour tenter de désengorger le marché de l'USDC sur Aave à la suite du hack de Kelp, un employé de Circle a fait une proposition discutable. Analysons son idée et ses implications.

Un cadre de Circle cherche à désogorger le marché de l'USDC sur Aave

Nous le voyons depuis le début de la semaine, le hack de Kelp a fait des dégâts, la principale victime collatérale étant le protocole Aave.

Nous avons parlé du sujet des dettes irrécouvrables, mais un autre problème sur lequel nous ne nous sommes pas encore arrêtés est également apparu : les taux d’utilisation des marchés. En effet, le retrait du marché du rsETH et le blocage encore partiellement actif de celui du wETH ont conduit les utilisateurs à se tourner vers les marchés de stablecoins pour continuer à construire des boucles après avoir swapé lesdits stablecoins en wETH.

Certes, les taux d’emprunt, actuellement de 14,99 % et de 10,6 % sur l’USDT et l’USDC sont moins intéressants que ceux du wETH, mais ce surcoût temporaire peut être acceptable pour une durée limitée. Respectivement, les marchés de l’USDT et de l’USDC sont donc utilisés à 100 % et à 96,89 %, ce qui engendre un autre problème : les fournisseurs de liquidités ne peuvent plus retirer leurs fonds.

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Sur le forum de gouvernance d’Aave, Gordon Liao, le responsable économique et directeur de la recherche de Circle, a montré l’explosion du taux d’utilisation depuis le hack :

Évolution du taux d'utilisation de l'USDC sur Aave

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Concernant l’USDC, l’intéressé estime qu’un taux d’utilisation optimal du marché sera de 85 %, et il propose une solution discutable pour ramener les chiffres à cette cible : augmenter artificiellement le taux d’intérêt à 50 % :

Un taux d'offre proche de 40 à 50 % en situation de tension devrait entraîner une diminution des USDC auprès des investisseurs avertis sur les différentes plateformes. Il s'agit du principal mécanisme de compensation prévu. Les taux restent élevés tant que le taux d'utilisation demeure supérieur au seuil critique ; la dépréciation est automatique à mesure que l'offre augmente. À mon avis, la rotation prend quelques heures, et non des jours, mais les prévisions d'élasticité de LlamaRisk sont plus fiables.

En résumé, la manœuvre aurait un double effet, à savoir attirer des fournisseurs de liquidités souhaitant profiter de cet arbitrage temporaire et forcer les emprunteurs à rembourser leurs positions.

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Si Gordon Liao affirme « que cette proposition est personnelle et ne vient pas de Circle », précisons tout de même que Jeremy Allaire, le PDG de Circle, a retweeté celle-ci.

Sans surprise, nombre de participants du forum de gouvernance ont montré leur scepticisme face à cette proposition. Parmi les craintes qui reviennent le plus, il y a notamment une rupture de la confiance en Aave et Circle, une fuite accrue des capitaux et la possibilité que des liquidations surviennent, elles-mêmes ne pouvant pas être remboursées face à l’illiquidité temporaire des marchés.

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Source : Aave

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