Aave : la DAO réclame le contrôle total de la marque et des domaines

Après l'éclatement du conflit sur les frais CowSwap entre la DAO Aave (qui regroupe les détenteurs du token AAVE) et Aave Labs (développant l'interface et les produits), Ernesto Boado, cofondateur de BGD Labs, a déposé une proposition de gouvernance demandant le transfert de tous les actifs de marque Aave vers un véhicule contrôlé par la DAO.

La DAO de Aave veut reprendre le contrôle de la marque

Le 4 décembre 2025, Aave Labs avait remplacé Paraswap (renommé Velora) par CowSwap comme agrégateur par défaut sur Aave.com, redirigeant environ 10 millions de dollars de frais annuels vers ses propres comptes au lieu de la trésorerie de la DAO. Marc Zeller, fondateur d'Aave Chan Initiative, principal contributeur de la gouvernance Aave, avait vivement réagi en accusant Aave Labs de privatiser les revenus générés par la marque sans consulter les détenteurs du token AAVE.

Pour clarifier une bonne fois pour toutes qui possède réellement la marque Aave, Ernesto Boado, qui est indépendant d'Aave Labs depuis 2022 pour fonder BGD Labs, et devenu depuis un contributeur majeur de la DAO Aave, vient de déposer sa proposition AAVE token alignment - Phase 1 : Ownership.

🪙 Tout savoir sur Aave (AAVE), le protocole de prêt et d'emprunt de cryptomonnaies

Le texte liste précisément ce qui doit être transféré à la DAO : les domaines aave.com et onaave.com, les comptes sociaux (@aave sur X, Discord, Instagram), les organisations GitHub « aave » et « aave-dao », et le package npm « aave ». Il écrit :

La capacité d'une tierce partie à monétiser un logiciel est rendue possible par la reconnaissance de la marque et par l'effet passerelle d'aave.com.

Autrement dit, sans la notoriété construite par la DAO, ces produits ne généreraient pas de revenus. Il précise que sa proposition ne remet pas en cause la légitimité d'Aave Labs comme contributeur, mais vise à clarifier qui possède réellement les actifs de marque.

Acheter facilement la crypto AAVE avec Binance

Un transfert vers une structure juridique neutre

La proposition demande que les actifs soient transférés vers une structure juridique contrôlée par la DAO, avec de fortes protections anti-capture. La mise en œuvre pratique devrait être confiée à un tiers neutre, indépendant de tous les prestataires de services Aave (y compris Aave Labs et BGD Labs), et légalement responsable devant les intérêts des détenteurs de tokens AAVE.​

Marc Zeller, fondateur d'Aave Chan Initiative, soutient la proposition et résume sa position :

La propriété doit appartenir à la DAO, la gestion peut être déléguée sous des mandats contraignants, et la monétisation doit être définie par la DAO en alignement avec les détenteurs du token AAVE.

🗞️ Aussi dans l'actualité — Aave rachète une application dédiée aux stablecoins, dans quel but ?

Jordan Lazaro Gustave, cofondateur d'Aave et ancien directeur des opérations, a également apporté son soutien.​

Boado insiste sur un point : Aave Labs pourrait parfaitement gérer ces actifs à l'avenir, mais sous mandat de la DAO et non en propriétaire. Il suggère que les entités avec des conflits d'intérêts directs s'abstiennent de voter, même si le vote reste permissionless. Le texte ne contient aucun code exécutable, donc un simple vote on-chain suffit.

Recevez jusqu'à 500 $ en bonus en déposant des fonds sur eToro

Publicité – Investir dans les cryptomonnaies est risqué et ne convient pas à tout le monde - Vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. Comprenez les risques ici

Source : governance.aave.com

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.