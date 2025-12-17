Aave : la DAO réclame le contrôle total de la marque et des domaines

Après l'éclatement du conflit sur les frais CowSwap entre la DAO Aave (qui regroupe les détenteurs du token AAVE) et Aave Labs (développant l'interface et les produits), Ernesto Boado, cofondateur de BGD Labs, a déposé une proposition de gouvernance demandant le transfert de tous les actifs de marque Aave vers un véhicule contrôlé par la DAO.

le 17 décembre 2025 à 17:00.

2 minutes de lecture

author image

Justine Ferrari

Aave : la DAO réclame le contrôle total de la marque et des domaines
La DAO de Aave veut reprendre le contrôle de la marque

Le 4 décembre 2025, Aave Labs avait remplacé Paraswap (renommé Velora) par CowSwap comme agrégateur par défaut sur Aave.com, redirigeant environ 10 millions de dollars de frais annuels vers ses propres comptes au lieu de la trésorerie de la DAO. Marc Zeller, fondateur d'Aave Chan Initiative, principal contributeur de la gouvernance Aave, avait vivement réagi en accusant Aave Labs de privatiser les revenus générés par la marque sans consulter les détenteurs du token AAVE.

Pour clarifier une bonne fois pour toutes qui possède réellement la marque Aave, Ernesto Boado, qui est indépendant d'Aave Labs depuis 2022 pour fonder BGD Labs, et devenu depuis un contributeur majeur de la DAO Aave, vient de déposer sa proposition AAVE token alignment - Phase 1 : Ownership.

Le texte liste précisément ce qui doit être transféré à la DAO : les domaines aave.com et onaave.com, les comptes sociaux (@aave sur X, Discord, Instagram), les organisations GitHub « aave » et « aave-dao », et le package npm « aave ». Il écrit :

blockquote icon

La capacité d'une tierce partie à monétiser un logiciel est rendue possible par la reconnaissance de la marque et par l'effet passerelle d'aave.com.

Autrement dit, sans la notoriété construite par la DAO, ces produits ne généreraient pas de revenus. Il précise que sa proposition ne remet pas en cause la légitimité d'Aave Labs comme contributeur, mais vise à clarifier qui possède réellement les actifs de marque.

Un transfert vers une structure juridique neutre

La proposition demande que les actifs soient transférés vers une structure juridique contrôlée par la DAO, avec de fortes protections anti-capture. La mise en œuvre pratique devrait être confiée à un tiers neutre, indépendant de tous les prestataires de services Aave (y compris Aave Labs et BGD Labs), et légalement responsable devant les intérêts des détenteurs de tokens AAVE.​

Marc Zeller, fondateur d'Aave Chan Initiative, soutient la proposition et résume sa position :

blockquote icon

La propriété doit appartenir à la DAO, la gestion peut être déléguée sous des mandats contraignants, et la monétisation doit être définie par la DAO en alignement avec les détenteurs du token AAVE.

Jordan Lazaro Gustave, cofondateur d'Aave et ancien directeur des opérations, a également apporté son soutien.​

Boado insiste sur un point : Aave Labs pourrait parfaitement gérer ces actifs à l'avenir, mais sous mandat de la DAO et non en propriétaire. Il suggère que les entités avec des conflits d'intérêts directs s'abstiennent de voter, même si le vote reste permissionless. Le texte ne contient aucun code exécutable, donc un simple vote on-chain suffit.

Source : governance.aave.com

author profile picture

Après une formation en journalisme, j’ai travaillé quelques années en presse généraliste avant de découvrir le monde de la finance personnelle et de la bourse. Tombée dans les cryptos depuis 2020, je suis particulièrement intéressée par le décryptage des actualités qui influencent les marchés cryptos. Mon objectif ? En apprendre toujours plus à mes lecteurs en fournissant l’information la plus précise et la plus juste possible.

Justine Ferrari

280 articles

Tous ses articles

