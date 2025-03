Redistribution des revenus et sécurité : La DAO d'Aave prépare l'un des plus grands changements de son histoire

Entamée en 2024, la migration du protocole de finance décentralisée (DeFi) Aave vers un système plus résilient et plus généreux pour les stakers se poursuit.

Sans entrer dans les détails techniques, qui sont nombreux, l’ancienne architecture du protocole présentait plusieurs points faibles. Ces derniers étaient autant de risques pour les utilisateurs et les clients de Aave.

Car, rappelons-le, Aave est un système de prêt d’argent. Ce protocole DeFi permet aux prêteurs de participer au réseau en touchant des récompenses, et aux clients d’emprunter de l’argent en mettant des cryptomonnaies en garantie. Autrement dit, Aave est un protocole de Lending.

Bien qu’il n’ait jamais eu à souffrir de crises graves, comme des crises de dette ou un depeg de son stablecoin GHO, le protocole Aave n’était pas totalement à l’abri.

C’est pour cette raison qu’au cours de l’été 2024, une transformation des systèmes de sécurité a été proposée par un des poids lourds de la DAO d’Aave, l'Aave Chan Initiative, fondée par Marc “Billy” Zeller.

After half a decade of hard work, with the ACI, we're proud to present the updated Aavenomics proposal to the Aave DAO.

We consider it the most important proposal in our history, feel free to have a read and provide feedback.

Just Use Aave.https://t.co/nBhr5Q6hQB

— Marc “Billy” Zeller 👻 🦇🔊 (@lemiscate) March 4, 2025