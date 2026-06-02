Crypto en France : le résumé complet de mai 2026 dans l’écosystème blockchain

Avec son écosystème dynamique et innovant, la France est un réservoir à talents dans l’écosystème crypto. Pour mettre celui-ci en lumière, partons pour un tour d’horizon des actualités qui ont marqué le mois de mai parmi les acteurs locaux qui participent chacun à la révolution blockchain.

Que s’est-il passé au mois de mai en France parmi les entreprises crypto ?

Après l’édition du mois dernier, nous poursuivons notre série sur les actualités des acteurs français du Web3. Que s’est-il passé en France au mois de mai parmi les acteurs du secteur des cryptomonnaies ?

Passons en revue les dernières nouveautés des entreprises de l’industrie blockchain locale, participant chacune à leur niveau au développement d’un écosystème dynamique.

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Les agréments MiCA se multiplient

Avec la période de tolérance du règlement MiCA qui arrive à échéance, nous devrions voir de plus en plus d’entreprises annonçant avoir décroché leur agrément. Coinhouse est de celle-ci, après avoir officialisé le 7 mai l’obtention de son agrément, lui ouvrant ainsi la porte de l’ensemble du marché européen.

Juste avant, c’est Circle, qui a fait une annonce similaire le 4 mai dernier. Grâce à cette étape réglementaire qui vient compléter sa licence d’établissement de monnaie électronique (EMI), le géant des stablecoins peut notamment étendre la conversion et le transfert de son USDC et de son EURC à l’ensemble de l’Espace économique européen.

Pour obtenir ce fameux agrément sans passer par le laborieux parcours de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), il est possible d’acquérir une entreprise déjà en règle. C’est l’option qu’a choisi le spécialiste des données Kaiko en faisant l’acquisition de Cometh.

Pour conclure sur les agréments MiCA, la société de gestion Qwarks a, elle aussi, obtenu son statut de Prestataire de Services sur Crytpo-Actifs (PSCA) le 26 mai dernier. Fondée en 2022 par Marc Lécorché, l’entreprise peut à présent étendre son offre au reste de l’Europe.

Coinhouse : la plateforme crypto française la plus réputée

Morpho continue sur sa lancée

Chaque mois ou presque, Morpho revient dans ce format par le biais de ses différentes réalisations. Pour le mois de mai, le géant français de la finance décentralisée (DeFi) s’est cette fois démarqué de par son token MORPHO, qui a dépassé son concurrent AAVE en termes de capitalisation. Au moment des faits, la capitalisation de l’actif dépassait les 1,46 milliard de dollars.

Tokenisation et adoption des institutionnels

Dans un contexte où la tokenisation d’actifs ne cesse de se développer, SG Forge s’est démarquée en mai au travers d’un partenariat avec Seturion, la plateforme de règlement-livraison de Boerse Stuttgart Group. SG Forge est également rejointe par flatexDEGIRO, tandis que ce partenariat doit lui permettre d'émettre des titres structurés tokénisés sur le marché.

Tandis qu’ils collaborent déjà, Amundi et Spiko se sont de nouveau associés le mois dernier, en révélant le lancement d’un fonds tokenisé UCITS sur la blockchain Solana (SOL).

Pour renforcer ses capacités en matière de staking institutionnel, Meria a dévoilé le 19 mai dernier un partenariat avec Trever, une « plateforme utilisée par les institutions financières pour orchestrer l'intégralité du cycle de vie des actifs numériques ».

Meria : acheter des cryptos et les faire fructifier simplement avec le staking

Faire parler de l'écosystème

Du 22 au 24 mai dernier, le PICS tenait sa deuxième édition à Tahiti, 4 ans après la première. Une nouvelle fois, les cryptomonnaies et Bitcoin ont été mis à l’honneur en Polynésie, notamment grâce à 40 conférenciers et à 100 exposants.

Dans la continuité de ses différents combats pour faire entendre la voix de Bitcoin en France, l’INBi a partagé le 26 mai dernier une note de recherche sur la surcollecte de données. Celle-ci s’inscrit dans le cadre d’une consultation publique de l’Autorité européenne de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (AMLA), clôturée de 8 mai dernier.

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