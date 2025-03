Comment gagner 1,8 million de dollars en 1 heure avec Hyperliquid ?

Combien de temps faut-il pour gagner 1,8 million de dollars sans prendre de risque ? Environ 1 heure. C’est l’exploit qu’a réalisé un mystérieux trader mardi 11 mars. Pour cela, rien de plus simple : il vous faut 15 millions de dollars d’apport, et une connaissance poussée des plateformes DeFi. On vous explique.