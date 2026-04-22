On a testé la nouvelle fonctionnalité X-Perps d’OKX : des dérivés crypto réglementés MiFID offrant un levier jusqu'à 10x. Disponible en France, cette nouveauté s'accompagne aussi d'une campagne promotionnelle offrant jusqu'à 280 € en Bitcoin. Découvrez tous les détails sur les X-Perps d'OKX et comment obtenir le bonus en BTC.

Cet article vous est présenté en collaboration commerciale avec OKX (en savoir plus)

Les perpetuals crypto débarquent chez OKX pour l'Europe

Les X-Perps sont des contrats dérivés conçus spécifiquement pour répondre aux exigences réglementaires européennes (MiFID). Concrètement, il s'agit de contrats à échéance de 5 ans qui se comportent comme des contrats perpétuels classiques : ils permettent de spéculer sur la hausse ou la baisse d'un actif sans avoir à le détenir réellement.

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L'innovation d'OKX réside dans l'architecture de trading unifiée. Contrairement aux plateformes habituelles, OKX permet aux positions spot et dérivées de cohabiter sur un seul et même compte. Cette approche élimine le besoin de transférer manuellement des fonds entre différents portefeuilles et permet une optimisation du capital : les gains et pertes sont compensés globalement, ce qui réduit mécaniquement les exigences de marge pour les stratégies de couverture.

Côté performance, le système s'appuie sur une infrastructure capable de gérer un débit d'ordres massif avec une latence minimale, garantissant une exécution fiable même quand le marché s'emballe.

Pour les frais de trading, ceux-ci sont fixés à seulement 0,02 % pour les makers et 0,05 % pour les takers. Ces frais sont relativement faibles par rapport à ceux pratiqués par les autres plateformes.

L'offre se distingue également par plusieurs atouts majeurs :

Un levier flexible jusqu'à 10x pour amplifier ses positions ou protéger son exposition existante avec un capital réduit (attention à bien comprendre leur fonctionnement) ;

Une gestion multi-actifs du collatéral qui permet d'utiliser directement le BTC, l'ETH, le SOL ou le DOGE, mais aussi l'EUR et des stablecoins (USDC, USDG) comme marge, évitant ainsi des frais de conversion inutiles ;

Un suivi des risques en temps réel grâce à un calcul de marge continu, sans aucun délai de règlement, associé à des outils disponibles sur ordinateur, mobile et via API ;

Un large choix de cryptos incluant le BTC, l'ETH, l'ADA, le DOGE, le PEPE, le LTC, le PUMP, le SOL, l'XRP et le SUI.

Allié à une liquidité profonde, OKX propose un niveau de profondeur, de performance et de gestion des risques que peu de plateformes peuvent égaler. Notre objectif est simple : offrir aux traders européens l’environnement de trading de dérivés le plus complet et le plus fiable du marché. Erald Ghoos, PDG d'OKX Europe

Enfin, OKX impose un test d'adéquation aux utilisateurs pour s'assurer de leur compréhension des risques liés à l'effet de levier. La plateforme intègre également des dispositifs de protection contre le solde négatif et un suivi rigoureux de l'exposition.

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Offres de lancement : jusqu'à 280 € en BTC à la clé

Pour célébrer l'arrivée de X-Perps en Europe, OKX déploie deux campagnes promotionnelles majeures destinées à récompenser les premiers utilisateurs et les nouveaux inscrits.

Campagne de lancement X-Perps (du 15 au 30 avril)

Les premiers utilisateurs à franchir le pas bénéficient d'un avantage direct pour tester les nouveaux produits dérivés. Ainsi, jusqu'au 30 avril 2026, les 10 000 premiers utilisateurs à ouvrir un compte dédié aux X-PERPS recevront 30 € en USDC sans condition de volume. Pour en profiter, rendez-vous sur la page dédiée à la campagne.

Bonus de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs

En plus de l'offre spécifique aux dérivés, les nouveaux utilisateurs d'OKX peuvent cumuler des bonus en Bitcoin en fonction de leur volume de trading au cours des 14 premiers jours suivant la création de leur compte :

25 € en BTC pour un volume de trading supérieur à 200 € ;

225 € en BTC au total pour un volume de trading atteignant ou dépassant 1 000 €.

👉 Profitez des offres de lancement avant le 30 avril : Créez un compte sur OKX et réclamez vos bonus en Bitcoin !

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Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.