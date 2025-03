Le HYPE d’Hyperliquid réalise la pire baisse du top 50 sur 30 jours — Que se passe-t-il ?

Lors des 30 derniers jours, le token HYPE du DEX Hyperliquid a chuté de plus de 40 %, faisant de cette performance la pire du top 50. Qu’est-ce qui peut expliquer cette baisse ?

Hyperliquid voit son token HYPE perdre 40 % en 30 jours

Sur les 30 derniers jours, le token HYPE de l’exchange décentralisé (DEX) de dérivés crypto Hyperliquid a perdu plus de 40 %. Selon les données de CoinMarketCap, il s’agit là de la plus importante basse du top 50 des cryptomonnaies lors des 30 derniers jours.

Après la forte hausse qui a suivi l’airdrop du protocole, conduisant le prix du HYPE à dépasser 35 dollars, l'actif s’échange désormais à moins de 16 dollars lors de l’écriture de ces lignes, pour une capitalisation de plus de 5,25 milliards de dollars :

Cours du token HYPE en données quotidiennes

Malgré cette baisse, le DEX ne semble pas avoir essuyé de nouvelles particulièrement négatives, et poursuit même son développement, avec le lancement récent de l’HyperEVM. En matière de valeur totale verrouillée (TVL), celle-ci est relativement stable sur un mois, à 636,5 millions de dollars, et observe même une hausse et équivalent ETH, avec plus de 290 000 unités :

TVL d’Hyperliquid en équivalent ETH

👉 Tout savoir sur le DEX d’Hyperliquid (HYPE)

Pour tenter d’expliquer cette baisse plus importante que la moyenne, 2 éléments peuvent être mis en relation. Pour commencer, il y a bien évidemment la baisse généralisée du marché ces 2 dernières semaines.

En sus, il convient de rappeler que l’actif s’est fortement valorisé après son airdrop record en décembre dernier, permettant aux traders éligibles de réaliser d’importants gains. Dans ce contexte, lesdits gains ont pu ainsi être sécurisés par des prises de bénéfices, conduisant mécaniquement à une baisse du prix du token.

Sources : TradingView, DefiLlama

