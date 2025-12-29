Hyperliquid va débloquer 1,2 million de tokens HYPE le 6 janvier

Hyperliquid a annoncé le déblocage de 1,2 million de tokens HYPE, une somme moins élevée que prévue. Le point sur cette décision.

le 29 décembre 2025 à 19:00.

1 minutes de lecture

author image

Marine Debelloir

Hyperliquid va débloquer 1,2 million de tokens HYPE le 6 janvier
Test logo

Hyperliquid

26.05$

Notre fiche

Hyperliquid

Acheter Hyperliquid (HYPE)

Partenaire Kraken

Unlock massif à venir chez Hyperliquid

Hyperliquid prévoit de débloquer des tokens HYPE tous les 6 du mois. Le 6 janvier prochain, ce sont donc 1,2 million de HYPE (30,8 millions de dollars au cours actuel) qui seront distribués aux équipes du projet. À l'origine, les équipes prévoyaient un unlock de 1,7 millions de tokens, mais la quantité a été revue à la baisse.

Le déblocage progressif du reste des tokens interviendra jusqu'en 2027-2028. Au total, les équipes recevront 238 millions de HYPE. Selon certaines estimations, cela pourrait créer une pression de vente d'environ 5 milliards de dollars (au cours actuel du HYPE).

Cette évolution intervient alors que les revenus d'Hyperliquid ont chuté nettement, et que sa cryptomonnaie associée a également vu son cours baisser ces dernières semaines. La distribution aux équipes du projet, bien qu'annoncée à l'avance, a suscité des débats au sein de la communauté.

👉 Tout comprendre au protocole Hyperliquid et à sa cryptomonnaie HYPE

Le cours du HYPE atteint aujourd'hui 25,71 dollars, ce qui correspond à une chute de 27,4% sur les 30 derniers jours. Pour comparaison, le Bitcoin (BTC) n'a chuté "que" de 3,2% sur la même période.

Ces éléments soulignent la période plus difficile dans laquelle est entré Hyperliquid. Après un engouement considérable ces derniers mois, l'heure de la consolidation semble être venue, avec un défi : l'ancrage sur le long terme.

Faites fructifier votre capital grâce aux analyses et stratégies de nos experts
Publicité

Source : Hyperliquid via Discord

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.

Marine Debelloir

3836 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur HYPE

Voir plus
Tout voir
Test logo

HYPE

Hyperliquid

2.93%

26.05$

Notre fiche explicative sur

Hyperliquid

Acheter Hyperliquid (HYPE)

Publicité Bitpanda

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

Le Bitcoin chute brièvement à 24 000 dollars sur la paire USD1 de Binance

Le Bitcoin chute brièvement à 24 000 dollars sur la paire USD1 de Binance

 « L'administration fiscale aura votre historique de transactions »

« L'administration fiscale aura votre historique de transactions »

 Le Bitcoin n’aurait jamais atteint les 100 000 dollars si on ajuste son prix à l’inflation

Le Bitcoin n’aurait jamais atteint les 100 000 dollars si on ajuste son prix à l’inflation

 Un Bitcoin qui passe de 200 000 à seulement 60 000 dollars en janvier — Les prévisions de Tom Lee s'effondrent

Un Bitcoin qui passe de 200 000 à seulement 60 000 dollars en janvier — Les prévisions de Tom Lee s'effondrent