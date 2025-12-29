Hyperliquid va débloquer 1,2 million de tokens HYPE le 6 janvier

Hyperliquid a annoncé le déblocage de 1,2 million de tokens HYPE, une somme moins élevée que prévue. Le point sur cette décision.

Unlock massif à venir chez Hyperliquid

Hyperliquid prévoit de débloquer des tokens HYPE tous les 6 du mois. Le 6 janvier prochain, ce sont donc 1,2 million de HYPE (30,8 millions de dollars au cours actuel) qui seront distribués aux équipes du projet. À l'origine, les équipes prévoyaient un unlock de 1,7 millions de tokens, mais la quantité a été revue à la baisse.

Le déblocage progressif du reste des tokens interviendra jusqu'en 2027-2028. Au total, les équipes recevront 238 millions de HYPE. Selon certaines estimations, cela pourrait créer une pression de vente d'environ 5 milliards de dollars (au cours actuel du HYPE).

Cette évolution intervient alors que les revenus d'Hyperliquid ont chuté nettement, et que sa cryptomonnaie associée a également vu son cours baisser ces dernières semaines. La distribution aux équipes du projet, bien qu'annoncée à l'avance, a suscité des débats au sein de la communauté.

👉 Tout comprendre au protocole Hyperliquid et à sa cryptomonnaie HYPE

Le cours du HYPE atteint aujourd'hui 25,71 dollars, ce qui correspond à une chute de 27,4% sur les 30 derniers jours. Pour comparaison, le Bitcoin (BTC) n'a chuté "que" de 3,2% sur la même période.

Ces éléments soulignent la période plus difficile dans laquelle est entré Hyperliquid. Après un engouement considérable ces derniers mois, l'heure de la consolidation semble être venue, avec un défi : l'ancrage sur le long terme.

Source : Hyperliquid via Discord

