+60 % sur les derniers jours - Pourquoi Hyperliquid et sa crypto HYPE explosent ?

Alors que le marché des cryptomonnaies affiche une morosité générale, le token HYPE de la plateforme Hyperliquid affiche une hausse impressionnante de 60 % sur les derniers jours. Comment expliquer cette envolée de début d’année ?

Le token HYPE explose de 60 % : le spectre des unlocks s'éloigne ?

Depuis son lancement, la plateforme de perpétuels Hyperliquid rebat les cartes du secteur de la finance décentralisée (DeFi) et du trading de cryptomonnaies en s'imposant comme une concurrente évidente des leaders centralisés (CEX) du secteur, avec un marché désormais considéré comme « le plus liquide pour les contrats perpétuels sur les actifs TradFi », selon son fondateur et CEO, Jeff Yan.

Un succès pourtant largement entamé au cours des derniers mois, avec une chute vertigineuse du cours du HYPE supérieure à 65 % depuis son sommet de septembre juste sous le niveau symbolique des 60 dollars. En cause : le spectre d'un unlock massif de tokens programmé pour début janvier qui laissait craindre une pression vendeuse importante.

Pourtant, la situation apparaît comme bien différente en cette fin de mois de janvier, avec une hausse de 60 % enclenchée sur les derniers jours qui s'impose comme une réponse inverse du marché.

Le token HYPE d'Hyperliquid explose de 60 % sur les derniers jours

Et pour cause, les craintes des investisseurs se seraient finalement « révélées incorrectes », selon l'analyse complète publiée par Ericonomic sur le réseau X, suite à ce qu'il présente comme « l’une des plus grandes sources de confusion autour du HYPE ».

La plupart des trackers indiquent encore 9,9 millions de HYPE débloqués chaque mois, ce qui a conduit de nombreux acteurs du marché à supposer une pression vendeuse mensuelle constante d’environ 200 millions de dollars. Cette hypothèse s’est révélée incorrecte. Débloqué ne signifie pas distribué. Distribué ne signifie pas vendu. Et vendu ne signifie pas qu'ils le soient sur le marché ouvert. Eroconomic

Un intérêt ouvert sur HIP-3 qui explose à la hausse

Dans le même temps, l'activité enregistrée sur la plateforme Hyperliquid repart actuellement à la hausse, après une baisse notable au cours des derniers mois de 2025.

La principale cause de ce regain d'activité ? Un intérêt ouvert (OI) sur son marché HIP-3 qui « atteint de nouveaux ATH chaque semaine », selon le compte X officiel d'Hyperliquid, pour afficher actuellement un total supérieur à 1 milliard de dollars, contre 790 millions de dollars le 26 janvier... et 260 millions de dollars il y a 1 mois.

L'open interest HIP-3 sur Hyperliquid dépasse 1 milliard de dollars

Une activité « récemment propulsée par une flambée du trading de matières premières » qui a permis à son volume journalier de dépasser le seuil symbolique des 2 milliards de dollars ce 28 janvier, dont 90 % reviennent à TradeXYZ, l'interface de trading perpétuel sur Hyperliquid.

Une situation qui semble enthousiasmer les analystes du fonds d'investissement de Tom Lee, Fundstrat, face à ce qu'ils présentent comme « une évolution au-delà d'une simple plateforme crypto vers une infrastructure de marché on-chain plus large ».

Le mouvement d'Hyperliquid pourrait être plus qu'un simple rebond crypto. Avec HIP-3 permettant une expansion multi-actifs et un dollar plus faible comme vent favorable, les investisseurs devraient se concentrer sur (...) son évaluation en tant qu'infrastructure de marché au sens large plutôt que comme une simple bêta crypto. (...) L'innovation continue et la traction fondamentale soutiennent le maintien du HYPE dans nos portefeuilles modèles. Fundstrat

Listing du HYPE sur Kraken et Coinbase

Avec ces résultats impressionnants, Hyperliquid s'impose sans aucun doute comme une plateforme incontournable du secteur des marchés perpétuels crypto, au point de permettre à son token HYPE de pousser les portes de certains exchanges de premier plan, pourtant concurrents.

En effet, la plateforme d'échange de cryptomonnaies Kraken propose le trading du HYPE depuis ce 28 janvier, afin de soutenir le développement de « la blockchain qui abritera toute la finance » mise en place par Hyperliquid.

Dans le même temps, le géant américain Coinbase annonce « l'ajout du HYPE d'Hyperliquid à sa feuille de route », avec un lancement qui sera officiellement validé une fois que le « soutien en matière de tenue de marché et une infrastructure technique suffisante » seront disponibles.

Sources : Ericonomic, Flowscan

