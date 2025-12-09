Pourquoi la crypto HYPE d'Hyperliquid chute-t-elle ?

Depuis son ATH, le HYPE d'Hyperliquid perd plus de 50 %, et affiche la pire performance du top 100 des cryptomonnaies sur 24 heures. Comment expliquer cette déconvenue ?

Le HYPE d'Hyperliquid chute de 52 % depuis son ATH

Comme souvent lorsqu'une cryptomonnaie monopolise toute l'attention, la chute qui survient ensuite n'en est que plus grande. À son tour, le HYPE d'Hyperliquid constitue un nouvel exemple, avec une chute de plus de 52 % depuis son plus haut historique (ATH) du 18 septembre dernier :

Cours du HYPE en données quotidiennes

Dans un dossier sur Hyperliquid en août dernier, nous mettions alors en garde sur le syndrome du fear of missing out (FOMO), alors que le HYPE semblait sur toutes les bouches, notamment sur X. Certes, l'actif a encore progressé de 50 % après notre mise en garde, ce qui constitue une performance tout à fait honorable, mais seuls les investisseurs qui ont eu le sang-froid de prendre leurs bénéfices au bon moment auront su en profiter.

Lors de l'écriture de ces lignes, le HYPE s'échange à 28,15 dollars, en baisse de 6,2 % au cours des dernières 24 heures, ce qui constitue la moins bonne performance journalière du top 100 des cryptomonnaies.

Sur X, notre analyste Theo Zananiri a mis en lumière plusieurs facteurs, pouvant expliquer les mauvaises performances actuelles du token.

Entre octobre et novembre, l'Open Interest sur Hyperliquid a par exemple chuté de 29 %, ce qui, en plus d'une baisse d'activité due au contexte actuel de l'écosystème, peut aussi révéler une plus grande répartition des parts de marché du côté des exchanges décentralisés (DEX) de perpétuels. Là où Hyperliquid monopolisait 86 % de l'open interest en septembre, cette part de marché est passée à 54 % en novembre, avec Aster et Lighter qui affichent désormais 18 % et 12 %.

En sus, une fuite de liquidités est à noter, à raison de 1,3 milliard de dollars au cours des 3 derniers mois, dont 405,4 millions de dollars sur le mois écoulé. Ces capitaux sont en partie redirigés vers des sources de rendements plus sûres, telles que la campagne d'incentive d'Arbitrum.

D'autre part, l'inflation du HYPE a également commencé en novembre, à raison d'environ 10 millions de tokens mensuels débloqués pour les « Core Contributors », pouvant dès lors créer une pression vendeuse sur l'actif.

Au-delà du HYPE seul, il conviendra d'être particulièrement vigilant vis-à-vis des altcoins, dans l'éventualité où le bear market aurait bel et bien commencé. Et pour cause, les chutes sur ces actifs sont généralement bien plus marquées que sur le BTC.

Source : TradingView

