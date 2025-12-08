La SEC met fin à l'enquête sur Ondo, la plateforme de tokenisation RWA

La SEC a clôturé son enquête sur Ondo Finance sans poursuites, deux ans après son ouverture. Elle avait enquêté entre autres sur la conformité de la tokenisation des bons du Trésor américains et sur le statut du token ONDO, alors que les acteurs crypto étaient fortement surveillés sous le gouvernement de Joe Biden.

Deux ans d'enquête sur Ondo se terminent sans charges

Depuis deux ans, Ondo Finance a navigué sous le radar de la SEC. En effet, en octobre 2023 débutait une enquête de la SEC sur Ondo Finance, qui était alors l'une des premières et des plus grandes plateformes de tokenisation de bons du Trésor américain.

Lancée sous l'administration de Joe Biden, le but de cette enquête était de déterminer si la tokenisation des bons du Trésor par la plateforme respectait les lois fédérales sur les valeurs mobilières, et si le token ONDO devait être considéré comme un titre financier.​

L'enquête vient d'arriver à son terme sous la direction de Paul Atkins, le nouveau président de la SEC, sans qu'aucune charge ne soit retenue.

Juste après cette annonce, le marché a réagi rapidement : le token ONDO a bondi de 6% en 24 heures. Il faut dire qu'Ondo Finance pèse lourd dans le secteur. La plateforme affiche une valeur totale verrouillée (TVL) record de 1,78 milliard de dollars, à la date d'octobre 2025. Elle contrôle par ailleurs plus de 80 % du marché de la tokenisation des bons du Trésor américains.

Pour contextualiser ces chiffres, le marché global des bons du Trésor tokenisés pèse environ 7,4 milliards de dollars (chiffres de mi-2025). Le marché plus large des actifs réels tokenisés dépasse quant à lui 26 milliards de dollars.​

Un changement de cap réglementaire aux États-Unis

Depuis le début de l'année 2025, les Etats-Unis ont changé leur approche des cryptomonnaies - même leur vision de la blockchain en général. Donald Trump, président ouvertement pro-crypto, a ainsi nommé Paul Atkins à la tête de la SEC, pour remplacer Gary Gensler, qui était connu pour son approche répressive. Le nouveau président de la SEC avait d'ailleurs déclaré que « l'heure des cryptos est arrivée ».

Ainsi, Nathan Allman, fondateur d'Ondo Finance, a salué cette décision : « Les autorités de régulation délaissent les approches répressives au profit de cadres favorisant une infrastructure de marché modernisée ».​

Les choses devraient maintenant s'accélérer pour Ondo Finance. La société a d'ailleurs finalisé en octobre dernier le rachat d'Oasis Pro Markets, ce qui devrait lui permettre de développer un écosystème réglementé pour les titres tokenisés. En effet, Oasis Pro Markets est un l'un des premiers courtier-négociant enregistré auprès de la SEC, ce qui lui permet d'offrir directement des titres tokenisés sur le marché américain en toute légalité.​

Ainsi, la société prévoit d'organiser le 3 février 2026 à New York le Sommet Ondo, qui réunira régulateurs, décideurs politiques et acteurs de la finance traditionnelle pour discuter de l'avenir de la tokenisation.

