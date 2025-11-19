Ondo décroche un agrément européen pour sa plateforme d’actions tokenisées

Tandis que le secteur des actions tokenisées est en plein boom, Ondo Global Market vient d'obtenir un agrément européen. Lumière sur cette étape importante, qui lui permet d'adresser l'ensemble du marché européen avec son catalogue.

Ondo Global Market obtient son agrément

Mardi, le spécialiste de la tokenisation d'actifs du monde réel Ondo Finance a officialisé l'obtention d'un agrément pour sa plateforme d'actions tokenisées Ondo Global Markets :

Ondo Global Markets a obtenu l'agrément des autorités de régulation pour proposer des actions et des ETF tokenisés aux investisseurs de l'Union européenne (UE) et de l'Espace économique européen (EEE). Grâce à cette avancée majeure, plus de 500 millions d'investisseurs dans 30 pays européens pourront bientôt accéder à une exposition réglementée aux marchés américains directement via la blockchain.

Lancée en septembre dernier, cette plateforme permet d'investir sur plus de 100 actions et ETF tokenisés sur Ethereum et sur la BNB Chain, le tout 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Concernant son agrément, Ondo l'a obtenu par le biais de l'Autorité des marchés financiers du Liechtenstein, et les champs couverts portent sur :

Proposer des actions et des ETF tokenisés aux investisseurs particuliers dans l'Espace économique européen ;

Opérer dans un cadre européen unifié et réglementé, conforme aux normes établies en matière de protection des investisseurs.

Néanmoins, Ondo ne précise pas dans sa communication officielle s'il s'agit là d'un agrément relatif au règlement MiCA ou MIF 2.

Tandis que le secteur des actions tokenisées est en pleine explosion ces derniers mois, la plateforme Ondo Global Markets revendique aujourd'hui 315 millions de dollars de valeur totale verrouillée (TVL), ainsi qu'un volume dépassant le milliard de dollars depuis son lancement.

En parallèle de l'écriture de ces lignes, le prix du token ONDO est de 0,53 dollar l'unité, en légère hausse de 0,05 % au cours des dernières 24 heures.

