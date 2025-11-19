Ondo décroche un agrément européen pour sa plateforme d’actions tokenisées
Tandis que le secteur des actions tokenisées est en plein boom, Ondo Global Market vient d'obtenir un agrément européen. Lumière sur cette étape importante, qui lui permet d'adresser l'ensemble du marché européen avec son catalogue.
Acheter Ondo (ONDO)
Partenaire Kraken
Ondo Global Market obtient son agrément
Mardi, le spécialiste de la tokenisation d'actifs du monde réel Ondo Finance a officialisé l'obtention d'un agrément pour sa plateforme d'actions tokenisées Ondo Global Markets :
Ondo Global Markets a obtenu l'agrément des autorités de régulation pour proposer des actions et des ETF tokenisés aux investisseurs de l'Union européenne (UE) et de l'Espace économique européen (EEE). Grâce à cette avancée majeure, plus de 500 millions d'investisseurs dans 30 pays européens pourront bientôt accéder à une exposition réglementée aux marchés américains directement via la blockchain.
Lancée en septembre dernier, cette plateforme permet d'investir sur plus de 100 actions et ETF tokenisés sur Ethereum et sur la BNB Chain, le tout 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Concernant son agrément, Ondo l'a obtenu par le biais de l'Autorité des marchés financiers du Liechtenstein, et les champs couverts portent sur :
- Proposer des actions et des ETF tokenisés aux investisseurs particuliers dans l'Espace économique européen ;
- Opérer dans un cadre européen unifié et réglementé, conforme aux normes établies en matière de protection des investisseurs.
Néanmoins, Ondo ne précise pas dans sa communication officielle s'il s'agit là d'un agrément relatif au règlement MiCA ou MIF 2.
👉 Pour aller plus loin — Quelles sont les meilleures plateformes pour acheter des actions tokenisées ?
Tandis que le secteur des actions tokenisées est en pleine explosion ces derniers mois, la plateforme Ondo Global Markets revendique aujourd'hui 315 millions de dollars de valeur totale verrouillée (TVL), ainsi qu'un volume dépassant le milliard de dollars depuis son lancement.
En parallèle de l'écriture de ces lignes, le prix du token ONDO est de 0,53 dollar l'unité, en légère hausse de 0,05 % au cours des dernières 24 heures.Acheter facilement la crypto ONDO avec Binance
La Newsletter crypto n°1 🍞
Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌
Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.
Cela fait plusieurs mois que l'on parle de tokenisation des titres financiers, que ce soient des actions, des ETF ou des obligations... Mais je n'entends jamais parlé ni des droits de vote, ni des dividendes ou des coupons rattachés à ces titres.
La tokenisation des actions est-elle un moyen pour l'émetteur des tokens de bénéficier des droits de vote rattachés aux actions acquises avec l'argent des autres? Quid des dividendes ou des coupons? Les gardent-ils pour lui ou les reversent-ils en stablecoins (€ ou $)?...
Bonjour, Concernant mes propres articles, j'essaie de sensibiliser un peu sur le point que vous évoquez, mais il y a quelques fois (comme ici) où je fais l'impasse pour que ça ne devienne pas redondant. Malheureusement, je n'ai pas de réponse universelle à vous apporter, il faut lire les conditions générales propres à chaque projet. Parfois, c'est même encore plus obscur, car la plateforme A va simplement mentionner qu'elle travaille le fournisseur B, et, dans ce cas, il faut se référer aux conditions du fournisseur B. Sauf mention explicite, j'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas s'attendre aux mêmes… Read more »