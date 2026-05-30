Cette banque italienne devient la première à fournir des services crypto compatibles avec le règlement MiCA

Suite à la récente obtention d’une approbation réglementaire, la banque italienne Sella devient la première de son pays à pouvoir proposer des services crypto compatibles avec le cadre européen MiCA. Une autorisation qui concerne notamment la conservation, l’envoi et la réception de crypto-actifs.

Banca Sella va pouvoir proposer des services crypto en Italie

Face à l'adoption accélérée du secteur des cryptomonnaies par la finance traditionnelle et une concurrence réglementaire de plus en plus importante de la part des États-Unis, l'Europe tente actuellement de revoir la copie de son cadre Markets in Crypto-Assets (MiCA), avec la récente ouverture d'une période de consultation à l'attention des particuliers, mais surtout des professionnels du secteur.

Pendant ce temps, les différents pays européens soumis à ce règlement tentent d'appliquer ses exigences sur le terrain. De quoi permettre à la banque italienne Sella de devenir « la première d'Italie à pouvoir proposer des services associés aux crypto-actifs », selon les termes de son communiqué de presse.

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Banca Sella a achevé la procédure de notification auprès de la Banque d’Italie prévue par le règlement européen MiCA et devient la première banque en Italie autorisée à lancer des services de crypto-actifs, notamment liés à la conservation et au transfert de crypto-actifs. Communiqué de presse

Une « procédure de notification » qui implique un délai de 40 jours, visiblement arrivé à son terme. De ce fait, la banque Sella va désormais pouvoir proposer des services crypto réglementairement corrects à ses 3,1 millions de clients, forte de ses 50 milliards d'euros d'actifs sous gestion.

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Une banque qui participe également au consortium Qivalis

Dans les faits, ces services crypto impliquent plus précisément la conservation, l’envoi et la réception de crypto-actifs pour « certaines catégories spécifiques de clients », avec une mise en place effective qui devrait intervenir avant la fin de cette année. De quoi permettre à la banque Sella d'intégrer le club encore très VIP de la vingtaine de banques européennes en capacité de proposer ce type de services, mais ce n'est pas tout...

En effet, cette banque italienne figure également parmi les premières à avoir intégré le consortium européen Qivalis, destiné à la création d'un stablecoin multi-bancaire libellé en euro dont le lancement devrait intervenir avant la fin de cette année. Une structure en pleine évolution, qui vient d'ajouter 25 nouvelles banques à ses effectifs le 20 mai dernier.

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Selon le communiqué de presse, la banque Sella « continue également de suivre de près les développements stratégiques concernant la tokenisation des dépôts ». Une solution déjà active au Royaume-Uni avec la banque Monument et étudiée de très près par des géants américains comme BNY Mellon.

En parlant des États-Unis, la société SoFi Technologies vient également de devenir la première banque de son pays à émettre directement un stablecoin (SoFiUSD) disponible dans une application bancaire grand public, implanté sur les blockchains Ethereum et Solana.

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Source : Communiqué de presse

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