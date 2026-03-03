Banque et crypto : Barclays pourrait bientôt lancer sa propre plateforme blockchain

À l'image de plusieurs banques avant elles, Barlcays pourrait prochainement sauter le pas avec sa propre plateforme blockchain. Qu'en est-il ?

Barclays envisagerait de lancer à son tour sa plateforme blockchain

À l’heure où la plupart des grandes banques mondiales expérimentent déjà sur la blockchain, certaines sont parfois plus en retard que d’autres. Parmi elles, le géant britannique Barclays s’est déjà fait remarquer pour une certaine hostilité, tout du moins en bloquant parfois des achats de cryptomonnaies effectués par ses clients.

Malgré tout, Barclays pourrait être en passe de revoir sa position, en lançant à son tour sa propre plateforme sur la blockchain. C’est en tout cas ce que suggèrent des révélations de Bloomberg en fin de semaine dernière, d’après des sources anonymes proches du dossier.

Ainsi, Barclays consulterait déjà d’éventuels prestataires et pourrait arrêter son choix dès le mois d’avril. À l’image de ce que nous voyons déjà chez différents concurrents, cette initiative pourrait inclure des paiements en stablecoins ainsi que des dépôts tokenisés.

Au niveau bancaire, cela peut notamment faire écho aux récentes révélations concernant Wells Fargo. En effet, la banque américaine a publié des offres d’emploi requérant des compétences sur l’écosystème Cosmos (ATOM) afin de construire « une plateforme d’actifs numériques ».

Dans le cas de Barclays, il faudrait encore patienter pour en apprendre plus sur ces rumeurs, compte tenu du fait qu’aucune annonce d’emploi récente de la banque ne semble faire réellement référence aux requêtes « blockchain » « distributed ledger ».

Concernant les stablecoins, après avoir vu leur capitalisation exploser l’année dernière, cette envolée s’est largement stabilisée depuis l’automne dernier, la classe d'actifs bloquant actuellement autour des 312 milliards de dollars.

Source : Bloomberg

