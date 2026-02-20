Le géant bancaire Wells Fargo veut construire une plateforme crypto sur Cosmos (ATOM)

À travers 6 offres d'emplois, la banque américaine Wells Fargo a révélé s'intéresser à l'écosystème blockchain de Cosmos (ATOM). Que savons-nous ?

le 20 février 2026 à 10:00.

2 minutes de lecture

author image

Vincent Maire

Wells Fargo s'intéresse de près à Cosmos (ATOM)

Tandis que l'ATOM de Cosmos a particulièrement déçu durant le bull run, malgré une technologie prometteuse de son écosystème sous-jacent, les équipes de Cosmos Labs ont publié une nouvelle roadmap le mois dernier.

L'ambition alors affichée par Maghnus Mareneck, le co-PDG de Cosmos Labs, était claire : faire de cet écosystème « Un nouveau réseau de paiement. Une nouvelle infrastructure financière. ». Alors, l'intéressé exprimait clairement sa volonté de s'adresser aux banques, pour répondre à leurs besoins de tokenisation.

🔎 Quelles sont les meilleures banques crypto-friendly ?

Il semblerait à présent que le pari soit en passe de fonctionner, puisque la banque Wells Fargo a publié 6 offres d'emploi au cours des 8 derniers jours pour des postes d'ingénieurs basés en Inde et aux États-Unis et impliquant une connaissance du Go, du Cosmos SDK et de Tendermint :

Offres d'emploi de Wells Fargo

Offres d'emploi de Wells Fargo

 

À travers l'une des offres,  Wells Fargo révèle  ainsi sa volonté de construire « une plateforme d'actifs numériques de nouvelle génération » :

blockquote icon

Wells Fargo recherche un Ingénieur Logiciel Spécialisé Senior (Ingénieur Protocole) pour contribuer à une plateforme d'actifs numériques de nouvelle génération. Cette plateforme vise à relever le défi majeur de la finance institutionnelle : garantir une conformité réglementaire stricte sans compromettre la confidentialité des transactions. En tant qu'Ingénieur Protocole Senior, vous serez responsable de l'architecture du moteur de règlement central. Vous travaillerez à l'intersection des systèmes distribués et de la cryptographie appliquée, en traduisant des démonstrations mathématiques complexes en code Go haute performance, prêt pour la production.

👉 Dans l'actualité également — Société Générale-FORGE lance son stablecoin euro EURCV sur Ripple (XRP)

Avec 1 900 milliards de dollars d'actifs sous gestion environ, Wells Fargo pourrait donner du crédit à Cosmos en cas d'adoption concrète. Parmi toutes les initiatives menées par les acteurs de la finance traditionnelle, nous voyons des projets menés tant sur des réseaux publics que privés.

En parallèle de l'écriture de ces lignes, l'ATOM de Cosmos s'échange à 2,26 dollars, en baisse de 3,31 % sur les dernières 24 heures.

Source : Wells Fargo

