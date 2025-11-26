ATOM : Cosmos lance (encore) une refonte complète de sa tokenomique

Cosmos Labs a annoncé mercredi 26 novembre le lancement d'une refonte totale de la tokenomique de l'ATOM. Ils souhaitent abandonner le modèle inflationniste actuel pour un système basé sur les revenus réels générés par le réseau. Un virage qui s'inspire de zkSync et Uniswap, mais qui soulève une question : est-ce que cette fois sera la bonne ?

ATOM : Cosmos lance (encore) une refonte complète de sa tokenomique
Un nouveau modèle pour l'ATOM

Cosmos Labs a publié mercredi sur le forum officiel du Cosmos Hub le lancement d'un processus de recherche pour revoir entièrement le modèle économique de l'ATOM, son token qui a 1 milliard de dollars de capitalisation. L'équipe veut passer d'un système « circulaire » reposant sur l'inflation et le staking, à un modèle où les revenus proviennent directement des frais générés par l'écosystème.

Cette transition s'inspire directement de zkSync et Uniswap, qui ont très récemment adopté ce type de mécanisme pour redistribuer de la valeur à leurs détenteurs de tokens.

🪙 Tout savoir sur Cosmos, la blockchain de l'ATOM : l'avènement de l'Internet des blockchains

Le processus de refonte s'étalera sur plusieurs mois avec cinq phases distinctes, de la définition du problème jusqu'au vote final de la communauté. Dans leur annonce, les équipes de Cosmos Labs pointent du doigt les limites des modèles actuels, notamment le veTokenomics popularisé par Curve.

Selon le message de l'équipe sur le forum, ce type de système part en vrille dès que les cours baissent. Quand le prix chute, les récompenses de staking diminuent, ce qui pousse les détenteurs à vendre, ce qui fait encore baisser le prix. Un cercle vicieux difficile à briser.

Ainsi, l'objectif est de rendre l'ATOM moins dépendant de l'inflation et plus durable économiquement, en ancrant sa valeur sur les revenus réels du Cosmos Hub.

Encore un changement de tokenomics chez Cosmos

Cette refonte n'est pas la première pour Cosmos. L'écosystème multiplie les ajustements économiques depuis 2022, sans jamais vraiment trouver son équilibre. En septembre 2022, l'équipe publiait le White Paper 2.0 (ATOM 2.0) avec une refonte complète de la tokenomique. En janvier 2023, la V2 était lancée. Puis, moins d'un an plus tard, en novembre 2023, un vote communautaire divisait par deux l'inflation maximale, la faisant passer de 20 % à 10 %, ce qui a fait chuter l'APR de staking de 19 % à 13,4 %.

En deux ans, Cosmos a donc changé trois fois son modèle économique. Qu'est-ce qui change cette nouvelle fois ? Là où les précédentes réformes se contentaient de réduire progressivement l'inflation, le projet actuel propose tout simplement de l'abandonner.

🗞️ Aussi dans l'actualité — 4 semaines de baisse d’affilée pour Bitcoin (BTC) : une première depuis juillet 2024

La question se pose : est-ce que cette quatrième refonte sera enfin la bonne, ou assistera-t-on à un nouveau changement dans un an ? Cosmos promet cette fois une approche plus collaborative, en impliquant la communauté dès le départ dans les discussions. Peut-être un bon signe. Mais ce nouveau modèle comporte aussi un risque : si le Cosmos Hub ne génère pas suffisamment de frais pour récompenser correctement les stakers, les récompenses de staking pourraient devenir insuffisantes pour maintenir l'attractivité du réseau.

Source : Forum Cosmos

