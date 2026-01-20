Le gouvernement des Bermudes vient d’annoncer son intention de développer une économie totalement on-chain, à base de crypto-actifs. Un projet piloté en partenariat avec la plateforme Coinbase et le géant des stablecoins, Circle.

Les Bermudes enclenchent une mutation on-chain

Cela fait déjà de nombreuses années que les gouvernements du monde se penchent sur la possibilité d'intégrer la blockchain à leurs fonctionnements quotidiens, qu'ils soient financiers ou plus stratégiques. Le dernier exemple en date concerne plus précisément la Chine, bien décidée à augmenter les capacités de son yuan numérique à l'aide de cette technologie.

Dans le même temps, de plus petits États s'interrogent sur les avantages associés à cette possible intégration, comme par exemple le gouvernement du territoire britannique d’outre-mer des Bermudes qui vient d'annoncer son intention de construire une économie « entièrement on-chain ».

Une mutation annoncée lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial, organisée en Suisse, qui s'inscrit dans une démarche « d'innovation responsable » dont les fondations et le développement impliquent « un partenariat entre le gouvernement, les régulateurs et l'industrie », tout en « visant à créer des opportunités, à réduire les coûts et à s'assurer que les Bermudiens bénéficient de l'avenir de la finance », selon le Premier ministre des Bermudes, E. David Burt.

La transition vers une économie on-chain devrait, au fil du temps, apporter des bénéfices tangibles aux résidents et aux entreprises, incluant une baisse des coûts de transaction, un meilleur accès à la finance mondiale grâce à des portefeuilles numériques modernes, ainsi qu’une infrastructure permettant de maintenir la valeur économique en circulation au niveau local. Annonce officielle

Une opération menée en partenariat avec Coinbase et Circle

Afin d'accompagner cette mutation historique, le Premier ministre des Bermudes indique avoir fait appel à « deux des sociétés de financement numérique les plus fiables au monde » : la plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase et l'émetteur du stablecoin USDC, Circle.

Car mettre une économie on-chain implique de nombreux enjeux, comme « l'utilisation des crypto-actifs en tant qu'infrastructure financière quotidienne », selon la société Circle.

De quoi révolutionner « une économie avec des milliers d'entreprises locales », en lui permettant de sortir de ses « rails de paiement traditionnels coûteux et restrictifs (...) qui entraînent une hausse des frais et des marges très minces pour les commerçants » pour se diriger vers un nouveau modèle bien plus efficace.

🗞️ Les Bermudes veulent devenir une plaque tournante de l’industrie crypto

Selon les termes du communiqué de presse, ce partenariat implique que Coinbase et Circle vont « fournir leur infrastructure dédiée aux crypto-actifs et leurs outils d'entreprise au gouvernement des Bermudes, aux banques locales, aux assureurs, aux petites et moyennes entreprises et aux consommateurs ». Le tout accompagné d'un programme d'éducation financière numérique à l'échelle nationale.

Ce projet s'inscrit dans une démarche de longue date enclenchée par les Bermudes à l'égard des cryptomonnaies, notamment en devenant l'une des premières juridictions mondiales à développer un cadre réglementaire complet, dès 2018. Une volonté d'adoption visiblement toujours d'actualité.

Source : Communiqué de presse

