Les Bermudes veulent devenir une plaque tournante de l’industrie crypto

Grâce à leur cadre réglementaire, les Bermudes ambitionnent de devenir un hub dans l’écosystème crypto. C’est en tout cas ce qu’a confié Jason Hayward, le ministre de l’Économie et du Travail au Wall Street Journal :

Bermuda is well positioned to become a leading domicile for digital asset companies as a result of the enactment of the Digital Asset Business Act (DABA).

Appropriate regulation makes Bermuda a more attractive place to do Business. https://t.co/HgMDhw55e2

