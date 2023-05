Coinbase se lance à l'international avec des contrats à terme perpétuels sur le Bitcoin (BTC) et l'Ether (ETH)

Coinbase, le plus grand exchange de cryptomonnaies des États-Unis en termes de volume échangé, vient de dévoiler Coinbase International Exchange, sa plateforme pensée pour évoluer à l'international. Le lancement de Coinbase International Exchange fait suite à sa récente attribution d'une licence réglementaire par l'Autorité monétaires des Bermudes (BMA).

Selon le communiqué, le nouvel exchange permettra à ses clients institutionnels autour du monde de négocier des contrats à terme perpétuels sur cryptomonnaies, un type de contrat qui aurait représenté 75 % du volume global échangé en cryptomonnaies sur l'année 2022.

Contrairement aux contrats à terme traditionnels, les contrats à terme perpétuels ne possèdent pas de date d'expiration et peuvent donc être maintenus à l'infini. Bien sûr, cela inclut de devoir tenir une marge de maintien en parallèle.

Dès aujourd'hui, Coinbase Global Exchange propose des contrats à terme perpétuels sur le Bitcoin (BTC) et l'Ether (ETH) avec des possibilités de trader avec des leviers x5. Par ailleurs, les transactions transitant par la plateforme sont gérées en USDC, le stablecoin de Circle, afin d'éviter les solutions fiat on-ramp.

Suite à l'effondrement de FTX, qui, rappelons-le, était le deuxième exchange de cryptomonnaies le plus important au monde derrière Binance, une place a été libérée sur le marché crypto international. Une occasion que Coinbase semble avoir voulu saisir, et ce alors que le flou réglementaire n'a jamais été aussi prononcé aux États-Unis.

Un flou tel que, dernièrement, Coinbase a du attaquer la Securities and Exchange Commission (SEC) en justice afin de la forcer à définir un cadre juridique clair pour ce marché, sa première demande datant de l'année dernière étant restée sans réponse.

« La mise en place d'un échange mondial de contrats à terme perpétuels pour les actifs numériques contribuera à soutenir une mise à jour du système financier en rendant les produits et services de confiance de Coinbase plus accessibles aux utilisateurs d'actifs numériques qui vivent en dehors des États-Unis. Alors que de plus en plus de marchés vont de l'avant avec des cadres réglementaires pour devenir des hubs crypto, nous pensons que le moment est venu de lancer cette bourse internationale. »