Le Parlement européen vote en faveur de MiCA et pose les jalons de la première réglementation à grande échelle

Aujourd'hui, jeudi 20 avril, le Parlement européen s'est prononcé en faveur de l'instauration du règlement MiCA (Market in crypto assets), ouvrant ainsi les portes à la première réglementation dédiée aux crypto-actifs à aussi grande échelle.

Le texte, dont les premières lignes avaient été rédigées en 2020, doit encore recevoir l'approbation du Conseil européen avant d'être publié au Journal officiel de l'Union Européenne (JOUE). Une fois sur les rails, le règlement MiCA devrait entrer en vigueur dès le mois de juillet prochain, et les dispositions particulières à certaines verticales - notamment les stablecoins - devront s'appliquer à partir du mois de juillet 2024.

Dans les grandes lignes, le règlement MiCA obligera les entreprises opérant dans le secteur des cryptomonnaies à s'enregistrer au sein d'au moins un des états membres afin de proposer leurs activités dans l'ensemble de l'Union européenne. Un gage de sécurité donc, qui devrait permettre aux entreprises concernées de réduire considérablement leurs processus administratifs.

Il incombera ensuite à l'Autorité européenne des marchés financiers et l'Autorité bancaire européenne de veiller au respect des règles ainsi mises en place.

La Commissaire européenne aux Services financiers, Mairead McGuinness, a rappelé le bon fondé de telles règles suite à l'effondrement de grands acteurs de l'écosystème, notamment au cours de l'année 2022 :

« Et comme nous l'avons vu ces derniers mois, des règles et une supervision strictes sont tout à fait nécessaires. En effet, des projets tels que FTX, Terra Luna, Celsius et Voyager se sont effondrés. Nous avons vu de nombreux investisseurs particuliers, attirés par de fausses promesses ou de faux espoirs, perdre d'énormes sommes d'argent. »