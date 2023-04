Près d'1 Français sur 10 détient des crypto-actifs en 2023

Une étude de l'Adan et de KPMG révèle que 9,4 % des Français détiennent des crypto-actifs en 2023. Malgré les difficultés que le secteur du Web3 a traversées en 2022 et même si l'Hexagone reste en retrait par rapport à ses voisins, l'adoption des cryptomonnaies en France est en hausse.

L'adoption des cryptomonnaies en France progresse

Pour la deuxième année consécutive, KPMG France a été mandatée par l'Adan (Association pour le développement des actifs numériques) pour réaliser une étude sur l'adoption du Web3 et des cryptomonnaies en France et en Europe. Cette étude vise à actualiser les chiffres portant sur l'adoption de ce secteur par le grand public et à explorer de nouveaux axes avec une dimension européenne.

Cette nouvelle étude nous apprend donc que 9,4 % des Français ont déjà investi dans les crypto-actifs, un chiffre en hausse de 17,5 % par rapport à l'année précédente, où seuls 8 % des sondés s'étaient procuré des crypto-actifs.

Ainsi, près d'1 Français sur 10 détient des crypto-actifs, à savoir au moins une cryptomonnaie ou un token non fongible (NFT). En parallèle, l'étude montre que 11 % des Français ont déjà détenu des cryptomonnaies dans leur portefeuille d'investissement, et que 26 % sont également intéressés pour en acquérir. Autre donnée très marquante, 1 Français sur 7 a déjà détenu au moins une cryptomonnaie, un NFT ou un stablecoin.

En outre, en 2023, 85 % des Français ont connaissance de l'existence des cryptomonnaies (76 % en 2022) et 39 % des NFT (contre seulement 15 % en 2022).

Adoption des crypto-actifs en France

La présentation des résultats de cette étude a eu lieu le 19 février au ministère de l'Économie et des Finances en présence de représentants du gouvernement, notamment Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications.

🎥 Retrouvez en exclusivité sur la chaîne YouTube de Cryptoast la retransmission de cet événement :

Quel est le profil des investisseurs crypto français ?

Les résultats révèlent une nette surreprésentation des hommes parmi les investisseurs en cryptomonnaies, puisqu'ils en représentent 63,5 % à eux seuls.

La tendance générationnelle selon laquelle les jeunes de moins de 35 ans sont plus enclins à investir dans les cryptomonnaies se confirme, ces derniers représentant 48 % des détenteurs de cryptos et 30 % des intentionnistes.

En 2023, plus de 17 % des Français âgés de 18 à 35 ans possèdent des crypto-actifs, contre seulement 12 % en 2022.

Comment les Français investissent-ils dans les cryptomonnaies ?

L'étude de l'Adan et de KPMG met également en évidence les méthodes et les stratégies d'acquisition des investisseurs. Sans réelle surprise, le Bitcoin est le leader incontesté des actifs du portefeuille crypto des investisseurs, lequel est détenu par plus de 75 % d'entre eux, suivi de l'Ether et du BNB de Binance.

En moyenne, les investisseurs français allouent 5 000 euros aux cryptomonnaies, ce qui représente une part de 11 % de l'épargne totale des sondés.

De plus, seules 1 à 2 opérations par mois en lien avec les cryptomonnaies (achat, vente, échange, etc.) sont réalisées par les investisseurs. Les holders sur le moyen/long terme dominent donc largement les traders.

Quelles sont les plateformes les plus prisées ?

Les plateformes sélectionnées par les investisseurs pour acquérir des cryptomonnaies restent majoritairement étrangères. Ainsi, 39 % des Français se sont déjà tournés vers Binance, 29 % vers Coinbase et 20 % vers la néo-banque Revolut.

La première solution française pour investir dans les crypto-actifs est la FinTech Lydia, qui a déjà été utilisée par 13 % des Français. S'en suit Coinhouse avec 11 %, puis Bitpanda et Kraken avec 10 %.

Plateformes les plus utilisées par les crypto-investisseurs français

👉 Consultez l'intégralité de l'étude de l'Adan et de KPMG sur l'adoption des crypto-actifs en France et en Europe

Quelle est la place de la France face à ses voisins ?

Malgré ces chiffres encourageants, la France accuse toujours un retard en matière d'adoption des cryptomonnaies par rapport à certains de ses voisins. En effet, un volet de cette étude s'est penché sur l'adoption des cryptomonnaies par le grand public en Europe, plus précisément au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Italie.

Les Pays-Bas se situent en tête avec 23 % des personnes interrogées qui ont déjà eu des cryptomonnaies dans leur portefeuille d'investissement, suivis de l'Italie avec 21 %, du Royaume-Uni avec 18 % et de l'Allemagne avec 16 %. Sur cette métrique, la France se classe en dernière position avec 11 % de sa population ayant déjà détenu des cryptomonnaies.

En termes de connaissances du secteur des crypto-actifs, la France est aussi en retrait. Là où 53 % des Britanniques ont connaissance des tokens non fongibles (NFT), ce chiffre chute à 39 % pour les Français. Même chose pour les stablecoins, où 25 % des Italiens affirment connaître ces actifs, alors que c'est le cas pour seulement 18 % des Français.

Connaissance des crypto-actifs en Europe

L'étude a mesuré l'adoption des cryptomonnaies en France et en Europe à travers un sondage mené par l'institut IPSOS auprès d'un échantillon de 1 976 répondants français de plus de 18 ans, similaire à celui de la précédente édition. Pour avoir une vision comparative de l'adoption dans d'autres pays européens comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie et les Pays-Bas, des échantillons complémentaires ont été inclus dans l'étude, composés de 1 097 à 1 134 personnes interrogées pour chaque pays, avec une tranche d'âge variant entre 16 et 75 ans en fonction des pays.

