Pourquoi les États-Unis ont-ils transféré 3 940 Bitcoins vers Coinbase ?

Quelques jours plus tôt, l'information tombait. L'Allemagne venait de déplacer 6 500 Bitcoins vers différents exchanges centralisés (CEX) dont Coinbase, Kraken et Bitstamp. Les États-Unis semblent vouloir emboîter le pas à la 4e nation possédant le plus de BTC, puisqu'ils ont effectué à leur tour une transaction à destination de l'exchange américain Coinbase.

C'est le détective on-chain Lookonchain qui a révélé l'information en premier, via un thread sur X :

Note that the US government wallets deposited 3,940 $BTC($241.22M) into #Coinbase Prime 5 minutes ago.

The US government currently holds 213,546 $BTC($13.07B). pic.twitter.com/CAc87E2xFa

