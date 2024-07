Le United States Marshals Service (USMS) paie 32,5 millions de dollars pour s'offrir Coinbase comme dépositaire

Le United States Marshals Service (USMS) a signé un contrat de 32,5 millions de dollars avec Coinbase pour faciliter la gestion et la liquidation des actifs numériques saisis par le gouvernement. Ce partenariat vise à simplifier la garde et l'échange de cryptomonnaies de grande capitalisation.

32,5 millions de dollars pour liquider les saisies du gouvernement plus facilement

Le United States Marshals Service (USMS), une agence relevant du ministère de la Justice des États-Unis, a annoncé ce lundi la signature d'un contrat de 32,5 millions de dollars avec Coinbase Prime. Cette plateforme, la branche de Coinbase destinée aux institutions et investisseurs qualifiés, sera chargée de la garde et de l'échange des actifs numériques de « Classe 1 », c'est-à-dire les actifs à grande capitalisation.

L'USMS est une agence fédérale responsable de plusieurs missions cruciales pour la sécurité et la justice aux États-Unis. Ses rôles principaux incluent la protection des témoins menacés dans des affaires criminelles importantes, la sécurité des tribunaux fédéraux et de leurs participants, ainsi que l'arrestation des fugitifs fédéraux.

De plus, l'USMS assure le transport sécurisé des détenus fédéraux et gère la confiscation et la vente des biens saisis dans le cadre de poursuites judiciaires. L'agence exécute également les mandats d'arrêt émis par les cours fédérales et soutient les opérations de sécurité nationale.

C'est donc l'USMS qui est chargée de la détention et de la vente des saisies en cryptomonnaies. Le gouvernement des États-Unis détiendrait actuellement environ 200 000 Bitcoins, principalement issus des saisies liées au démantèlement du marché noir Silk Road. La semaine dernière, le USMS avait déjà fait appel aux services de Coinbase pour vendre 3 940 BTC, soit 241 millions de dollars au moment des faits.

Pourquoi l'US Marshals Service a-t-elle choisi Coinbase ?

L'US Marshals Service aurait étudié différentes solutions et plateformes d'échanges pour finalement choisir Coinbase, le numéro 1 aux États-Unis, capitalisé à près de 58 milliards de dollars.

Dans le contrat publié par l'agence, elle précise que ce partenariat a pour principal objectif de simplifier la gestion de leurs fonds :

« Le département du US Marshals Service (USMS) du ministère de la Justice (DOJ), au nom de la Division de la Confiscation des Actifs (AFD), a besoin de gérer et de disposer de grandes quantités de cryptomonnaies populaires, connues sous le nom de cryptomonnaies de Classe 1. Cela nécessitera l'utilisation de multiples techniques de stockage et de liquidation de pointe, employées de manière professionnelle, légale et conforme à la politique du Département et du USMS. »

Coinbase Prime est notamment le principal partenaire de la majorité des émetteurs d'ETF Bitcoin spot, dont BlackRock, Grayscale, Fidelity, et d'autres. Au 31 mars 2024, Coinbase gérait 330 milliards de dollars d'actifs et a enregistré un volume de transactions institutionnelles de 256 milliards de dollars au 1er trimestre 2024.

Ce nouveau partenariat pourrait ouvrir la voie à la vente de tout ou partie des détentions de Bitcoins du gouvernement des États-Unis. Avec environ 200 000 BTC, soit 12,5 milliards de dollars au cours actuel du Bitcoin, de telles ventes pourraient entraîner une baisse du prix du roi des cryptomonnaies.

