Élections américaines : un groupe pro crypto travaille de concert avec Kamala Harris afin de l'éloigner de Gary Gensler

Selon Anthony Scaramucci, le fondateur de Skybridge Capital, plusieurs personnalités pro crypto se sont réunies afin d'aider Kamala Harris dans sa campagne électorale. Leur principale mission : faire en sorte que la position crypto de la candidate à la présidence s'éloigne de celle du président de la Securities and Exchange Commission (SEC), Gary Gensler.

Un groupe pro crypto multiplie ses efforts pour éloigner Kamala Harris de Gary Gensler et Elizabeth Warren

Lors d'une table ronde organisée ce jeudi dans le cadre de l'évènement TOKEN2049 se tenant à Singapour, Anthony Scaramucci a une nouvelle fois déclaré qu'il soutenait Kamala Harris pour les élections présidentielles américaines prévues pour le 5 novembre.

Le fondateur de Skybridge Capital a dévoilé que plusieurs personnalités en faveur des cryptomonnaies ont constitué un groupe de travail avec la candidate démocrate.

Selon Anthony Scaramucci, leur objectif premier serait d'éloigner Kamala Harris – et plus largement les membres du parti démocrate – de la sénatrice Elizabeth Warren et du président de la Securities and Exchange Commission (SEC) Gary Gensler :

Je suis ici [au TOKEN2049, à Singapour, NDLR], mais il y a un groupe de défenseurs des cryptomonnaies, des défenseurs du Bitcoin [BTC] qui travaillent à ses côtés pour éloigner le Parti démocrate, l'avenir du Parti démocrate, d'Elizabeth Warren et de Gary Gensler. Je crois que nous faisons des progrès, et je pense que cela va dans la bonne direction.

Ces derniers mois, le dirigeant de la SEC a été la cible de virulentes critiques de la part du camp républicain. Donald Trump, également candidat à la Maison Blanche, a déclaré qu'il n'hésiterait pas à virer Gary Gensler s'il venait à être élu. Le parti républicain et ses soutiens regrettent la position conservatrice de l'actuel président de l'autorité américaine des marchés financiers en matière de cryptomonnaies.

Le constat est sensiblement le même pour Elizabeth Warren. La sénatrice démocrate du Massachusetts est connue pour sa position en faveur d'une réglementation stricte des cryptomonnaies, à l'inverse de ce que souhaitent plusieurs de ses collègues du parti républicain.

Les PDG de Circle et BitGo ont répondu aux propos d'Anthony Scaramucci

Selon Anthony Scaramucci, les efforts menés par ce groupe de travail pourraient avoir des conséquences positives sur l'avenir de l'industrie des cryptomonnaies aux États-Unis. « Il pourrait y avoir une législation plus positive, plus de clarté pour les stablecoins et un cadre réglementaire plus large sur les cryptomonnaies » précise le fondateur de Skybridge Capital.

En soutien à Kamala Harris, Anthony Scaramucci n'a pas hésité à critiquer Donald Trump qui selon lui, « empêche le débat et la possibilité d'avoir une vision politique bipartite sur l'écosystème crypto ».

Le PDG de BitGo, Mike Belshe, présent à cette table ronde, a répondu à ces déclarations. Il a affirmé « qu'il n'avait pas eu les mêmes échos en matière de politique sur les cryptomonnaies de la part de Kamala Harris ». Par le passé, Mike Belshe avait déjà montré son soutien au candidat républicain en publiant sur X : « Si vous vous souciez de la crypto et de la liberté, vous devez voter pour Donald Trump ».

Enfin, Jeremy Allaire qui faisait également partie du débat, n'a pas montré de soutien particulier à l'un des 2 candidats. « Les cryptomonnaies, c'est une technologie qui continue d’être développée et l’innovation qui l’entoure est mondiale. Sachez que la technologie ne se soucie pas de la politique » a déclaré le PDG de Circle, précisant que « Circle est violet, et la crypto est violette ».

Une déclaration qui n'a convaincu qu'à moitié Mike Belshe et qui a conclu de la manière suivante : « Jeremy a raison. Peu importe ce qui se passera ici lors de cette élection, la technologie perdurera. Cependant, les discussions politiques autour de la cryptomonnaie restent nécessaires. Ce qui compte, c'est ce qui se passera au cours des 4 ou 8 prochaines années ».

Source : The Block

