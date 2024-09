États-Unis : 2 législateurs républicains demandent à la SEC de clarifier le statut juridique des airdrops

Pour 2 représentants des États-Unis issus du parti républicain, le statut juridique des airdrops n’est pas clair. C’est pourquoi ils somment le président de la Securties and Exchange Commission (SEC) Gary Gensler de leur fournir une réponse claire et concise à ce sujet.

Pour 2 législateurs républicains, la SEC « met son grain de sel » dans le déroulement des airdrops

Plusieurs législateurs républicains ont rédigé et signé une lettre à destination du président de la Securities and Exchange Commission (SEC) Gary Gensler. Au travers de ce document, ils demandent au plus haut responsable de l'autorité américaine des marchés financiers de fournir une réponse claire et détaillée sur la manière dont la SEC considère les airdrops d'ici le 30 septembre.

Parmi les signataires de la lettre, on retrouve le républicain Patrick McHenry, président de la commission des services financiers de la Chambre des représentants, ainsi que le congressman républicain Tom Emmer.

Dans leur courrier, ils affirment que la SEC « met son grain de sel » dans les airdrops, ce qui nuirait à leur bon déroulement :

En créant un environnement réglementaire hostile, notamment en faisant des déclarations sur les airdrops dans diverses situations et en multipliant les avertissements et les mesures à l'encontre de l'industrie crypto, la SEC met son grain de sel et empêche les citoyens américains de façonner la prochaine itération de l'Internet.

Les 2 législateurs républicains ayant signé la lettre font notamment référence à une affaire opposant la SEC à Justin Sun. L'autorité américaine avait déposé une plainte en mars 2023 contre le fondateur de TRON, jugeant qu'il avait fait la promotion d'un « programme de wash trading d’ampleur » sans avoir les autorisations nécessaires.

Pour les signataires, les développeurs du projet « ont été contraints d'empêcher les Américains de recevoir leurs cryptomonnaies dans le cadre de cet airdrop ». Patrick McHenry et Tom Emmer précisent également « qu'en interdisant aux Américains de participer aux parachutages, la SEC empêche les utilisateurs de cryptomonnaies de profiter pleinement des avantages de la blockchain ».

Le président de la SEC Gary Gensler est dans le viseur du parti républicain

Ces dernières années, Patrick McHenry et Tom Emmer n'ont pas hésité à critiquer l'approche portée par Gary Gensler en matière de régulation de l'industrie des cryptomonnaies.

Le président de la SEC juge que la plupart des cryptomonnaies peuvent s'apparenter à des valeurs mobilières, et a fait en sorte que les plateformes cryptos soient validées par l'autorité afin qu'elles puissent mener leurs activités sur le sol américain.

Cette approche n'est pas appréciée au sein du parti républicain. Les législateurs issus de ce bord politique cherchent depuis plusieurs mois à faire passer une loi claire en faveur des cryptomonnaies. Toutefois, il existe de forts désaccords avec les législateurs démocrates qui adoptent une position plus conservatrice en la matière.

De son côté, Donald Trump, candidat à l'élection présidentielle prévue pour le 5 novembre, a déclaré qu'il renverrait Gary Gensler à l'instant où il retrouverait la Maison Blanche. Ces dernières semaines, il n'a pas manqué d'annoncer plusieurs mesures en faveur du Bitcoin et des cryptomonnaies, à l'inverse de sa rivale démocrate Kamala Harris, plus réservée sur le sujet.

Source : Tom Emmer sur X

