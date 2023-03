La SEC dépose une plainte pour fraude à l'encontre de Justin Sun, Lindsay Lohan et Akon

La SEC multiplie les actions ces derniers jours, à l’encontre d’entités ou personnalités de l’univers crypto. Le dernier à être visé par une plainte est Justin Sun, le fondateur de Tron (TRX). Huit autres célébrités font également l’objet d’une plainte, car elles auraient fait la promotion d’un « programme de wash trading d’ampleur », selon la SEC.

La SEC vise désormais Justin Sun et l’écosystème Tron

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis ne cesse d’annoncer des enquêtes et de déposer des plaintes ces dernières semaines. C’est aujourd’hui le fondateur de Tron, Justin Sun, ainsi que des entreprises liées, qui sont visés. Comme à l’habitude, la SEC reproche au fondateur de Tron d’avoir proposé des « securities » sans les avoir enregistrées. Sont également accusées la Fondation Tron, la Fondation BitTorrent, ainsi que Rainberry Inc (anciennement connue sous le nom de BitTorrent).

Mais le gendarme financier américain va aussi plus loin. Il reproche à Justin Sun et à l’écosystème de Tron d’avoir mis en place des techniques de wash trading pour commettre une fraude :

« La SEC accuse également Sun et ses entreprises d’avoir manipulé le marché secondaire du TRX de manière frauduleuse, avec du wash trading d’une grande ampleur […] ainsi que pour avoir orchestré un plan pour payer des célébrités faisant la promotion du TRX et du BTT sans révéler le montant de leur compensation. »

Pour rappel, le « wash trading » survient lorsqu’une même entité est à la fois vendeur et acheteur d’un actif. Cela permet de simuler du volume de trading, qui ne repose en réalité pas sur une vente « réelle ».

Lindsay Lohan, Akon et Jake Paul également visés par la plainte de la SEC

Huit célébrités sont également accusées d’avoir fait la promotion de ce programme de wash trading : Lindsay Lohan, Jake Paul, Soulja Boy, Austin Mahone, Kendra Lust, Lil Yachty, Ne-Yo et Akon. La SEC estime que la promotion des tokens TRX et BTT visait à recruter des membres sur des canaux Discord et Telegram, ainsi qu’à promouvoir des inscriptions sur BitTorrent.

La SEC affirme également que Justin Sun aurait demandé à ses employés de créer des transactions de toute pièce aux débuts de Tron, afin de simuler une activité importante sur la blockchain :

« Depuis au moins avril 2018 jusqu’à février 2019, Sun aurait demandé à ses employés de procéder à plus de 600 000 “wash trades” de TRX entre deux comptes de deux plateformes de trading différentes, qu’il contrôlait. Entre 4.5 millions et 7.4 millions de TRX auraient été transférés de cette manière chaque jour. »

L’accusation de vente de « securities » est désormais courante en ce qui concerne la SEC, mais ces accusations de wash trading sont plus rares. Si ces faits étaient avérés, l’écosystème Tron pourrait donc être particulièrement secoué. De son côté, Justin Sun a réagi aux accusations en affirmant vouloir collaborer avec les régulateurs :

« Nous souhaitons vraiment collaborer avec les gouvernements et les entités réglementaires au niveau global, qui sont engagées pour établir des règles transparentes et qui travaillent avec l’industrie crypto. »

Source : SEC, communiqué – Image : LinkedIn

