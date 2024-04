Justin Sun s'associe à Hans Zimmer pour créer... Un hymne pour la communauté Tron (TRX)

La nouvelle a été annoncée sur X par un Justin Sun enthousiaste. Affirmant que « le futur de la musique, c’est MAINTENANT », il a dévoilé un partenariat avec l’incontournable compositeur Hans Zimmer. Pour rappel, on doit à ce dernier de grands classiques des bandes originales de films, avec notamment Gladiator, The Dark Knight, ou encore Pirates des Caraïbes.

The future of music is NOW! 🚀

I’m thrilled to partner with the legendary @HansZimmer to create the #TRONAnthem. This is a groundbreaking fusion of music and blockchain.Get ready to experience the sound of tomorrow. 👇https://t.co/UYlRqTGSMf pic.twitter.com/9dlK9yajpC

— H.E. Justin Sun 孙宇晨 (@justinsuntron) April 16, 2024