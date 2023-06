Le TRX de Tron grimpe de plus de 10 % après l’annonce de son arrivée sur Ethereum

À l’occasion de l’annonce de l’arrivée du TRX de Tron sur la blockchain Ethereum, le prix de l’actif a enregistré une hausse de plus de 10 %. Profitons de cette nouvelle pour faire également le point sur l’activité du réseau natif de cette cryptomonnaie.

Le TRX de Tron débarque sur Ethereum

Vendredi, le TRX de l’écosystème Tron a fait son arrivée sur la blockchain Ethereum (ETH). Pour cela, c’est la technologie de BitTorrent qui a été utilisée, afin d’établir un bridge entre les deux réseaux :

À la suite de cette annonce, le TRX a vu son prix accélérer à la hausse, ce qui représente une progression de 10,5 % sur les dernières 24 heures lors de l’écriture de ces lignes, à un peu plus de 0,084 dollar l’unité.

Notons d’ailleurs que l’actif évolue dans une relative décorrélation avec le reste du marché des cryptomonnaies. Bien qu’il en suive les grandes tendances, le TRX a toutefois imprimé d’importantes jambes de hausse ces dernières semaines, là où le reste de l’écosystème a tendance à stagner.

Ainsi, la crypto est en progression de plus de 86 % depuis son dernier plus bas de novembre, et en baisse de plus de 53 % depuis son plus haut historique (ATH) d’avril 2021 :

Figure 1 — Cours du TRX en données hebdomadaires

Pour revenir à l’annonce de l’arrivée du TRX sur Ethereum, son activité reste encore très limitée, alors qu’il ne s’est écoulé qu’une journée depuis son déploiement.

En effet, il n’y a pour le moment qu’un peu moins de 8,4 millions de dollars sur le réseau, répartis sur 29 adresses différentes, et cela inclut les smart contracts des quelques protocoles où il est présent.

👉 Pour aller plus loin — Comment acheter le TRX de Tron ?

Le point sur la blockchain Tron

Cette nouveauté nous donne l’occasion de faire le point sur l’activité de la blockchain Tron. Du point de vue de la finance décentralisée (DeFi), celle-ci se classe en deuxième position avec 5,8 milliards de dollars de valeur totale verrouillée (TVL).

Cela représente un montant relativement stable par rapport à son ATH de novembre 2021, à 6,51 milliards de dollars. À lui seul, le protocole de prêts et d’emprunts JustLend représente près de 64 % de la TVL actuelle, soit 3,7 milliards de dollars :

Figure 2 — Top 10 des protocoles DeFi par TVL sur Tron

Pour ce qui est de l’activité de réseau, la blockchain oscille entre 2 et 3 millions d’adresses actives par jours. En outre, Tron dispose maintenant de plus de 163,95 millions d’adresses uniques, soit une augmentation de 23,5 % depuis le 1er janvier dernier.

Figure 3 — Évolution du nombre d’adresses sur Tron

Depuis avril, le réseau enregistre entre 7,5 et 9,5 millions de transactions quotidiennement, bien qu’il y ait eu un pic ces deux derniers jours à 11,47 millions. Depuis l’ouverture de son mainnet, la blockchain a finalisé plus de 5,73 milliards de transactions.

Malgré son classement, Tron reste une blockchain relativement limitée en termes de diversité de protocoles. En effet, DefiLlama ne recense que 22 applications, ce qui est loin derrière Ethereum (808), la BNB Smart Chain (606), ou encore Polygon par exemple (426).

Pour conclure, le TRX se classe en 12e position du classement CoinGecko, avec une capitalisation de 7,57 milliards de dollars.

👉 Pour aller plus loin — Le volume de trading journalier sur les CEX est au plus bas depuis 2020 : qu’est-ce que cela signifie ?

Sources : DefiLlama, TronScan

